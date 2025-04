Esordio da dimenticare per il centrale danese in Serie A: cartellino rosso dopo appena 22 minuti di gioco per un fallo su Zaccagni.

Non certo una giornata indimenticabile la prima in Serie A di Sebastian Otoa. Il difensore centrale danese ha guastato il suo esordio nel nostro campionato con un cartellino rosso. Circostanza che ha complicato non poco il pomeriggio del Genoa a Marassi nell'impegno interno contro la Lazio. L'articolo prosegue qui sotto