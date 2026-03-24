Gli esami di Pobega e Odgaard dopo l'infortunio: i tempi di recupero dei due e quando tornano in campo

Il Bologna ha perso la partita contro la Lazio, ma nelle ore precedenti aveva perso Tommaso Pobega e Jens Odgaard. Entrambi a causa di un infortunio, entrambi impossibilitati a mettersi a disposizione di Italiano.

Sia il centrocampista ex Milan che il trequartista danese si sono così sottoposti agli esami di rito per comprendere la reale entità dei rispettivi infortuni. Esami che hanno evidenziato la presenza di una lesione per il primo e di un'elongazione per il secondo.

Ecco dunque, nel dettaglio, il tipo di infortunio rimediato da Pobega e Odgaard con i rispettivi tempi di recupero.