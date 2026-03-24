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Pobega OdgaardGetty Images
Stefano Silvestri

Gli esami di Pobega e Odgaard dopo l'infortunio: i tempi di recupero dei due e quando tornano in campo

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Bologna
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T. Pobega
J. Odgaard

Sia l'ex milanista che il danese, entrambi non convocati contro la Lazio, hanno svolto gli accertamenti del caso: tutti e due torneranno in campo verso la metà di aprile.

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Il Bologna ha perso la partita contro la Lazio, ma nelle ore precedenti aveva perso Tommaso Pobega e Jens Odgaard. Entrambi a causa di un infortunio, entrambi impossibilitati a mettersi a disposizione di Italiano.

Sia il centrocampista ex Milan che il trequartista danese si sono così sottoposti agli esami di rito per comprendere la reale entità dei rispettivi infortuni. Esami che hanno evidenziato la presenza di una lesione per il primo e di un'elongazione per il secondo.

Ecco dunque, nel dettaglio, il tipo di infortunio rimediato da Pobega e Odgaard con i rispettivi tempi di recupero.

  • L'INFORTUNIO DI POBEGA

    Questa è la nota emessa dal Bologna per quanto riguarda l'infortunio rimediato da Pobega:

    "Gli esami cui è stato sottoposto Tommaso Pobega hanno evidenziato una lesione di basso grado dell’ileopsoas di destra, con tempi di recupero di 2-3 settimane".

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  • L'INFORTUNIO DI ODGAARD

    Questo è invece il tipo di infortunio che ha fermato Odgaard, come annunciato ancora dal Bologna:

    "Gli esami cui è stato sottoposto Jens Odgaard hanno evidenziato una lieve elongazione del retto femorale sinistro, con tempi di recupero di 2-3 settimane".

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  • QUANDO TORNA POBEGA

    Pobega salterà l'ultima parte del mese di marzo e tornerà in campo soltanto verso la metà di aprile: salterà dunque sia la trasferta di Pasqua contro la Cremonese che la gara di Europa League contro l'Aston Villa, in programma qualche giorno più tardi.

    Il rientro in campo potrebbe avvenire in occasione di Bologna-Lecce del 12 aprile. In caso di nuovo forfait, mirino puntato sul ritorno contro l'Aston Villa di giovedì 16.


  • QUANDO TORNA ODGAARD

    Medesimo discorso per Odgaard: anche l'ex giocatore di Inter, Pescara e Sassuolo dovrebbe rivedersi contro il Lecce domenica 12 marzo, o al massimo quattro giorni più tardi in occasione del ritorno di Europa League contro l'Aston Villa.

    Anche Odgaard salterà a meno di sorprese le prossime due partite: quella contro la Cremonese e poi l'andata contro gli inglesi.

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