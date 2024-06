Erling Haaland e le stelle che non sono riuscite a qualificarsi per Euro 2024

Euro 2024 promette di regalare grandi emozioni, ma saranno diversi i grandi campioni che vivranno il torneo da semplici spettatori.

Riuscirà Kylian Mbappé a trascinare la Francia verso il terzo titolo di campione d’Europa? O aiuterà Harry Kane l’Inghilterra a porre fine ad un digiuno che va avanti da quasi 60 anni? Anche Spagna e Portogallo vanno inserite nel novero delle favorite, così come la Germania che va alla ricerca della sua rinascita calcistica, e sarebbe ingenuo sottovalutare Italia, Olanda e Belgio.

Lamine Yamal, Joao Neves, Jamal Musiala e Xavi Simons saranno tra i giovani talenti che proveranno a lasciare il segno, mentre grandi veterani come Cristiano Ronaldo, Olivier Giroud, Toni Kroos e Luka Modric faranno di tutto per aggiungere un altro capitolo al libro delle loro gloriose carriere.

Quello che andrà in scena a partire dal prossimo 14 giugno sarà un Europeo che vedrà protagoniste ben 24 squadre, tuttavia saranno molte le stelle che non prenderanno parte al torneo.

In alcuni casi si è trattato di sfortuna, in altri di prestazioni non all’altezza, o ancora dell’impossibilità di contare su grandi compagni di Nazionale. Quello che è certo è che alcuni tra i più grandi giocatori del Vecchio Continente saranno costretti a seguire i Campionati Europei da semplici spettatori.

GOAL ne ha messi insieme dieci e tra essi rientra anche un attaccante norvegese…