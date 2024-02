Il tecnico svedese coronerà il suo sogno di sedersi sulla panchina del Liverpool: accadrà in un evento benefico a marzo.

Sarà una partita diversa dalle altre quella che il prossimo 23 marzo vedrà in campo leggende del Liverpool e leggende dell’Ajax per un evento benefico.

Non solo ci sarà infatti la possibilità di rivedere in azione grandi campioni di un passato più o meno recente, ma sarà l’occasione per assistere da vicino alla realizzazione di un sogno.

Sulla panchina dei Reds infatti siederà anche Sven-Goran Eriksson, sebbene in passato non abbia mai allenato il Liverpool.