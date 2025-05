Empoli-Lazio 0-1, pagelle e tabellino: Dia in avvio regala il 4° posto ai biancocelesti, Colombo e Hysaj espulsi, toscani penultimi

Il goal in avvio regala i 3 punti alla Lazio, che supera momentaneamente Bologna e Juventus: si complica la corsa salvezza dell'Empoli, ora penultimo.

La Lazio espugna il Castellani di Empoli nel lunch match della trentacinquesima giornata di Serie A grazie ad una rete di Boulaye Dia dopo meno di un minuto di gioco e ribadisce ancora una volta le proprie ambizioni Champions.

I biancocelesti di Marco Baroni trovano il terzo successo di fila in campionato lontano dall’Olimpico, rialzando la testa dopo il pari deludente per 2-2 contro il Parma di lunedì scorso.

Dopo appena 54 secondi, infatti, Hysaj serve un cross dalla destra, Dia controlla di petto e con un preciso piatto destro batte il portiere Vasquez, portando subito in vantaggio i biancocelesti. L'Empoli reagisce, ma non riesce a concretizzare le proprie occasioni, mentre la Lazio legittima il vantaggio senza trovare il raddoppio.

L'articolo prosegue qui sotto

La partita subisce una svolta importante al 39', quando l'attaccante empolese Lorenzo Colombo viene espulso per doppia ammonizione, una decisione che, pur se un po' affrettata, appare giusta per imprudenza nell'intervento su Gigot. La superiorità numerica non permette però alla Lazio di chiudere la partita, nonostante un'occasione per Pedro, il cui tiro da fuori area termina di poco a lato.

Nel secondo tempo, l'Empoli cerca di reagire, ma un goal di Viti, che aveva portato il risultato sull'1-1, viene annullato dal VAR per un fuorigioco del difensore azzurro. La partita si complica ulteriormente per i gli ospiti quando anche Hysaj viene espulso, ma l'Empoli non riesce a sfruttare la superiorità numerica. Alla fine, la Lazio mantiene il vantaggio di 1-0 e conquista tre punti fondamentali in chiave Champions.

I capitolini salgono a quota 63, superando momentaneamente il Bologna e la Juventus e portandosi al quarto posto in solitaria, in attesa della sfida di stasera proprio tra gli emiliani di Italiano e i bianconeri di Tudor. L’Empoli non riesce a rispondere al pari del Venezia a Torino e approfittare della sconfitta del Lecce contro il Napoli e scivola al penultimo posto, in coabitazione proprio con i lagunari.