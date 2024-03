Empoli-Cagliari dove vederla: Sky, DAZN o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

L'Empoli ospita il Cagliari nella sfida salvezza della 27ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L'Empoli di Davide Nicola sfida il Cagliari di Claudio Ranieri nello scontro salvezza della 27ª giornata di Serie A. I toscani sono tredicesimi in classifica con 25 punti, frutto di 6 vittorie, 7 pareggi e 13 sconfitte, mentre i sardi occupano la penultima posizione in graduatoria a quota 20, con un cammino di 4 vittorie, 8 pareggi e 14 k.o.

Negli 8 confronti in Serie A disputati in casa dell'Empoli fra le due squadre, gli azzurri hanno un bilancio nettamente favorevole con 6 vittorie, un pareggio e un'affermazione dei rossoblù. L'unico exploit degli isolani al Castellani risale al 25 ottobre 2014: in quell'occasione la squadra guidata da Zeman travolse 0-4 i toscani di Maurizio Sarri.

Il Cagliari è la squadra contro cui l'Empoli ha vinto il maggior numero di partite casalinghe in Serie A. I rossoblù non vincono fuori casa da ben 18 partite. L'ultima vittoria lontana da casa è datata 27 febbraio 2022 (1-2 sul Torino). Solo il Frosinone (3 punti) ha guadagnato meno punti in trasferta dei sardi (4) nel campionato in corso.

L'articolo prosegue qui sotto

L'Empoli è imbattuto da quando Davide Nicola è approdato in panchina, e ha ottenuto 2 pareggi e 2 vittorie nelle ultime 4 giornate, il Cagliari invece è reduce da 2 sconfitte e 2 pareggi consecutivi.

Fra i rossoblù l'angolano Zito Luvumbo primeggia per partecipazioni al goal (7, 4 reti e 3 assist), tiri totali (35), conclusioni in porta (10), tocchi in area avversaria (97) e cross riusciti su azione (21). In questa pagina tutte le informazioni su Empoli-Cagliari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.