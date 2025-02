Empoli-Atalanta dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Empoli vs Atalanta

Gasperini vuol dimenticare la Champions, a D’Aversa servono punti per la salvezza: al Castellani la Dea sfida gli azzurri.

Empoli-Atalanta è sfida fra due squadre in cerca di riscatto. Da un lato gli azzurri di Roberto D’Aversa: il ko netto subito a Udine ha lasciato invariata una classifica decisamente traballante per i toscani. Esposito e compagni, al momento, vantano solo un punto di vantaggio sul Parma terzultimo, e non vincono dall’8 dicembre.

L’Atalanta è in piena corsa Scudetto, con soli cinque punti in meno del Napoli capolista, ma deve metabolizzare al meglio il ko col Brugge in Champions League e le conseguenti polemiche fra Gasperini e Lookman.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.