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emery(C)Getty Images
Francesco Schirru

Emery sulla strada del Bologna: nessuno ha vinto più Europa League dello spagnolo

Dopo aver superato gli ottavi, il Bologna dovrà vedersela contro l'Aston Villa, che a sua volta ha eliminato il Lille nella serata di giovedì.

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Se al'Europa League dovesse essere accostato un nome e un cognome, questi sarebbero sicuramente Unai ed Emery. Quando si parla del secondo torneo continentale nessuno ha vinto come il tecnico spagnolo, che nella serata di giovedì 19 marzo ha eliminato il Lille nel ritorno degli ottavi, guadagnandosi l'accesso ai quarti. Sulla strada dell'Aston Villa ci sarà ora il Bologna, che a sua volta ha superato il derby italiano contro la Roma.

Tra le otto formazioni rimaste in gioco non c'è una grande favorita, ma con Emery in panchina l'Aston Villa sembra leggermente avanti alle altre contendenti. Non solo ha giocato un'ottima Premier in qui, che ha portato i Villans al quarto posto, ma l'avere come guida il più vincente tecnico nella storia dell'Europa League rende la formazione inglese sicuramente con una marcia in più in vista dei quarti e del proseguo del torneo.

L'Aston Villa può contare su una formazione di tutto rispetto, ma questa è comunque inferiore al punto principale, all'aver un Emery che non ha eguali in Europa League nell'approcciare partite e competizioni e che spesso viene dimenticato quando si parla dei tecnici più importanti degli ultimi quindici anni. Oltre ai successi continentali, una volta arrivato a Birmingham ha dimostrato di saper risvegliare una squadra che non si qualificava in Champions da decenni. Lui c'è riuscito alla prima annata vissuta dall'estate, dopo essere subentrato in autunno in quella precedente.

  • SIVIGLIA E VILLARREAL

    Emery è ricordato per aver vinto tre Europa League alla guida del Siviglia, team che di gran lunga rappresenta il torneo. Viene però spesso dimenticato come il tecnico spagnolo sia riuscito a portarsi via anche un'altra medaglia d'oro, ovvero quella del 2021.

    In epoca covid, infatti, Emery riuscì a guidare il Villarreal alla vittoria dell'Europa League: al primo colpo l'ex PSG fece suo il torneo, tra l'altro senza mai perdere.

    Emery conosce a menadito l'Europa League e sa gestire ogni suo aspetto; proprio questa sua caratteristica all'interno del torneo gli permette di partire sempre favorito, visto e considerando quanto gli avversari siano consapevoli di chi allena la propria contendente.

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  • UNA SOLA SCONFITTA

    L'Aston Villa ha chiuso il girone di Europa League a quota 21, gli stessi dell'altra capolista Lione, vincendo sette gare e perdendone una sola.

    Gli ottavi non hanno mostrato certo un Aston Villa maggiormente in difficoltà, che dopo aver superato un team ostico come il Lille nel match d'andata è riuscito anche ad eliminarlo dal torneo.

    Emery è una macchina che ragiona in termini di fasi ad eliminazione diretta, la sua specialità sono le gare secche: ha un legame particolare con l'Europa League, ma è riuscito ad ottenere anche una qualificazione alle semifinali di Conference, sempre alla guida dell'Aston Villa.

    Non che non si sia spinto in avanti anche in Champions League, vista la semifinale conquistata con il Villarreal.

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  • L'ARSENAL IN FINALE

    Emery ha conquistato quattro edizioni dell'Europa League, risultando il maggior vincitore nella storia del torneo.

    Anche il nativo di Hondarribia ha però patito la sconfitta in finale, precisamente sette anni fa. Allora Emery era alla guida dell'Arsenal, k.o nel derby londinese che ha consegnato la coppa dell'Europa League ai rivali del Chelsea.

    Neanche Emery riuscì a consegnare un trofeo continentale all'Arsenal, k.o pesantemente per 4-1 e ancora in attesa di vivere una gioia europea.

  • LE ULTIME STAGIONI EUROPEE DI EMERY

    2025 (Aston Villa), quarti di Champions

    2024 (Aston Villa), semifinali di Conference

    2022 (Villarreal), semifinali di Champions

    2021 (Villarreal), Europa League vinta

    2020 (Arsenal), sedicesimi di Europa League - esonerato

    2019 (Arsenal), finale di Europa League

    2018 (PSG), ottavi di Champions

    2017 (PSG), ottavi di Champions

    2016 (Siviglia), Europa League vinta

    2015 (Siviglia), Europa League vinta

    2014 (Siviglia), Europa League vinta

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