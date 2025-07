L’esterno sembrava pronto ad andare in Turchia ma l’affare è saltato. Buone notizie per i giallorossi, che sono pronti ad affondare il colpo.

Emerson Royal è destinato a lasciare il Milan. L’esterno brasiliano era arrivato in rossonero un anno fa ma non è riuscito a imporsi in rossonero: tante prestazioni giù di tono e un adattamento mai raggiunto, lo avevano portato ai margini già a gennaio.

E, quando sembrava fatta la sua cessione al Galatasaray, la lesione distrattiva di alto grado al polpaccio destro lo aveva obbligato a rimanere in rossonero.