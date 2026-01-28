Goal.com


Ferguson Celtic Roma Europa LeagueGetty Images
Leonardo Gualano

Emergenza attacco per la Roma contro il Panathinaikos: si ferma anche Ferguson

Evan Ferguson è stato fermato da un nuovo problema fisico: non è stato nemmeno convocato per il Panathinaikos.

Una vittoria per garantirsi l’approdo agli ottavi di finale di Europa League, senza dover aspettare notizie positive dagli altri campi.

La Roma è ad un passo dal tagliare il traguardo in Europa League, ma nell’ultima giornata della ‘Fase Campionato', sul campo del Panathinaikos, dovrà fare i conti con l’emergenza che si è venuta a creare in attacco.

Gian Piero Gasperini avrà infatti gli uomini contati e soprattutto non potrà contare su un centravanti di ruolo. Alla lista degli indisponibili infatti, si è aggiunto anche Evan Ferguson.

  • NEMMENO CONVOCATO

    Il nome di Evan Ferguson non risulta nella lista dei giocatori convocati da Gasperini per la sfida di Atene.

    L’attaccante irlandese non potrà dunque dare il suo contributo nemmeno a partita in corso.

    Gasperini, per rafforzare il suo reparto avanzato, ha convocato il talento della Primavera Mattia Della Rocca, che va dunque ad unirsi a Soulé e Dybala.

    I convocati della Roma per il Panathinaikos:

    PORTIERI: Svilar, Gollini, De Marzi

    DIFENSORI: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi

    CENTROCAMPISTI: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Pisilli

    ATTACCANTI: Soulé, Dybala, Della Rocca

  • L’INFORTUNIO DI FERGUSON

    Ad escludere Ferguson dalla sfida di Europa League con il Panathinaikos è stato un problema fisico.

    Secondo quanto emerso nelle ultime ore, l’attaccante giallorosso è alle prese con il riacutizzarsi del dolore provocato dal trauma alla caviglia sinistra.

  • I TEMPI DI RECUPERO

    Sarà solo il decorso dei prossimi giorni a stabilire quando Evan Ferguson potrà tornare a disposizione di Gian Piero Gasperini.

    Resta dunque da capire se potrà essere convocato per la prossima sfida di campionato con l’Udinese in programma il prossimo 2 febbraio o se il suo rientro slitterà alle successive partite.

  • L’EMERGENZA IN ATTACCO

    Contro il Panathinakos, Gasperini avrà le scelte praticamente obbligate in attacco.

    Il tecnico giallorosso non potrà contare sugli infortunati El Shaarawy e Dovbyk, oltre che su Malen e Vaz che non sono il lista UEFA.

    Ad Atene dunque potrebbe schierare Dybala ‘falso nove’, supportato da Soulé e Pellegrini. 

