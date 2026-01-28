Emergenza attacco per la Roma contro il Panathinaikos: si ferma anche Ferguson

Una vittoria per garantirsi l’approdo agli ottavi di finale di Europa League, senza dover aspettare notizie positive dagli altri campi.

La Roma è ad un passo dal tagliare il traguardo in Europa League, ma nell’ultima giornata della ‘Fase Campionato', sul campo del Panathinaikos, dovrà fare i conti con l’emergenza che si è venuta a creare in attacco.

Gian Piero Gasperini avrà infatti gli uomini contati e soprattutto non potrà contare su un centravanti di ruolo. Alla lista degli indisponibili infatti, si è aggiunto anche Evan Ferguson.