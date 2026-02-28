E’ un Como da Europa, Fabregas: “Più giochiamo insieme e più diventiamo forti, stiamo continuando a migliorare”

Serviva una vittoria al Como per continuare la sua corsa in campionato e per avvicinarsi a quelle posizioni che valgono una qualificazione alla prossima Champions League e la vittoria, in rimonta, è arrivata contro il Lecce.
Al Sinigaglia, la compagine lariana, ha impiegato pochi minuti prima a reagire al goal iniziale di Coulibaly e poi a chiudere la pratica già nel primo tempo grazie alle marcature di Douvikas, Jesus Rodriguez e Kempf.
Cesc Fabregas, parlando ai microfoni di DAZN dopo il triplice fischio finale, ha commentato la prova della sua squadra.