Juventus FC v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport
Leonardo Gualano

E’ un Como da Europa, Fabregas: “Più giochiamo insieme e più diventiamo forti, stiamo continuando a migliorare”

Serviva una vittoria al Como per continuare la sua corsa in campionato e per avvicinarsi a quelle posizioni che valgono una qualificazione alla prossima Champions League e la vittoria, in rimonta, è arrivata contro il Lecce.

Al Sinigaglia, la compagine lariana, ha impiegato pochi minuti prima a reagire al goal iniziale di Coulibaly e poi a chiudere la pratica già nel primo tempo grazie alle marcature di Douvikas, Jesus Rodriguez e Kempf.

Cesc Fabregas, parlando ai microfoni di DAZN dopo il triplice fischio finale, ha commentato la prova della sua squadra.

  • "TRE PUNTI PESANTI"

    “L’immagine preferita di questa partita è la vittoria, sono tre punti pesanti per noi. Diamo continuità alle prestazioni importanti di Milano e Torino e ovviamente non possiamo sottovalutare la rimonta. Generalmente siamo noi ad andare in vantaggio, brava è stata la squadra che ha mostrato mentalità e maturità dopo l’errore individuale di un giocatore giovane che sicuramente farà una carriera incredibile. Siamo una squadra e non si parla di individualità e questo alla lunga ti dà di più”.

  • "STIAMO CONTINUANDO A MIGLIORARE"

    “Capita durante un percorso di avere degli alti e bassi e noi cerchiamo una continuità nella prestazione e nei risultati. Più partite giochiamo insieme e più la squadra diventa forte e noi stiamo continuando a migliorare. Quando si sbaglia si riconosce l’errore e poi si alza il livello, mi aspettavo un atteggiamento diverso rispetto alla Fiorentina, si sbaglia una volta e non due”.

  • "OGGI NON ERA FACILE"

    “Oggi non era facile perché il Lecce gioca con il 4-4-2 mentre oggi si è schierato con tre centrali, cosa che non fa mai. Abbiamo preparato una partita e poi ne abbiamo giocata un’altra e i ragazzi sono stati bravi ad interpretarla. Oggi abbiamo visto Diao, un giocatore che ci è mancato tanto per mesi e che speriamo possa tornare nella migliore forma”.

  • "NULLA DI GRAVE PER KEMPF"

    “Morata non so ancora, con Kempf dobbiamo stare attenti. Da tempo ha problemi ad un fianco, ma non è nulla di grave”. 

