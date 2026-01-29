È tutto vero, Insigne riparte dal Pescara: visite mediche e poi la firma, il Delfino annuncia il ritorno dell'attaccante

La notizia era nell’aria da alcuni giorni, adesso però c’è anche il primo annuncio: Lorenzo Insigne torna a vestire la maglia del Pescara.
Il club abruzzese chiude dunque una delle operazioni più clamorose in assoluto di questa sessione invernale di calciomercato, assicurandosi un rinforzo incredibile per il proprio attacco.
A confermare il buon esito della trattativa è stato lo stesso Pescara attraverso un post social durante le visite mediche dell'attaccante, propedeutiche alla firma del contratto che lo legherà al Delfino.