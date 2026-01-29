È tutto vero, Insigne riparte dal Pescara: visite mediche e poi la firma, il Delfino annuncia il ritorno dell'attaccante

Lorenzo Insigne trova dunque una squadra dalla quale ripartire dopo alcuni mesi di inattività.

L’ex attaccante del Napoli e della Nazionale Azzurra era infatti svincolato dallo scorso 1° luglio 2025, da quando aveva risolto anticipatamente il contratto che lo legava al Toronto FC.

Il suo nome, già nel corso della sessione estiva di calciomercato, era stato accostato a quello di diversi club italiani, soprattutto alla Lazio, dove avrebbe ritrovato uno degli allenatori con i quali si è espresso meglio in assoluto: Maurizio Sarri, ai tempi del Napoli.