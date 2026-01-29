Goal.com
insigne torontoGetty Images
Leonardo Gualano

È tutto vero, Insigne riparte dal Pescara: visite mediche e poi la firma, il Delfino annuncia il ritorno dell'attaccante

Il Pescara chiude una delle operazioni più clamorose di questa sessione di mercato assicurandosi Lorenzo Insigne: per l’ex Napoli si tratta di un ritorno.

La notizia era nell’aria da alcuni giorni, adesso però c’è anche il primo annuncio: Lorenzo Insigne torna a vestire la maglia del Pescara.

Il club abruzzese chiude dunque una delle operazioni più clamorose in assoluto di questa sessione invernale di calciomercato, assicurandosi un rinforzo incredibile per il proprio attacco.

A confermare il buon esito della trattativa è stato lo stesso Pescara attraverso un post social durante le visite mediche dell'attaccante, propedeutiche alla firma del contratto che lo legherà al Delfino.

  • VISITE MEDICHE

    Il Pescara ha pubblicato uno scatto di Lorenzo Insigne durante gli esami propedeutici alla firma del contratto: "Guarda chi è qui per le visite mediche".

  • Lorenzo Insigne Toronto FCGetty Images

    ERA SVINCOLATO

    Lorenzo Insigne trova dunque una squadra dalla quale ripartire dopo alcuni mesi di inattività.

    L’ex attaccante del Napoli e della Nazionale Azzurra era infatti svincolato dallo scorso 1° luglio 2025, da quando aveva risolto anticipatamente il contratto che lo legava al Toronto FC.

    Il suo nome, già nel corso della sessione estiva di calciomercato, era stato accostato a quello di diversi club italiani, soprattutto alla Lazio, dove avrebbe ritrovato uno degli allenatori con i quali si è espresso meglio in assoluto: Maurizio Sarri, ai tempi del Napoli.

  • UN RITORNO NEL CALCIO ITALIANO

    Insigne torna ad essere uno dei protagonisti del calcio italiano dopo quattro anni.

    Nel gennaio del 2022 aveva infatti deciso di lasciare il “suo” Napoli per trasferirsi al Toronto FC e iniziare un’avventura completamente nuova in MLS.

    Nel corso della sua parentesi canadese, Insigne ha giocato 76 partite complessive, impreziosite da 19 goal.

  • Lorenzo Insigne PescaraGetty

    SI TRATTA DI UN RITORNO

    Quella di Lorenzo Insigne è certamente anche una scelta romantica, che gli consente di ripartire da una squadra nella quale aveva già militato quattordici anni fa.

    È stato infatti tra i trascinatori assoluti — con 18 goal in 37 partite di campionato — di un Pescara che nella stagione 2011-2012 riuscì a ottenere la promozione in Serie A, vincendo il campionato di Serie B con ben 83 punti.

    Di quella squadra, allenata da Zdenek Zeman, facevano parte anche altre future stelle della Nazionale come Marco Verratti e Ciro Immobile.

