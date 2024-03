"È colpa mia": Vlahovic ancora a secco nei big match

L'ultima rete in un big match risale al 26 novembre contro l'Inter: da allora Vlahovic si è eclissato nelle serate di gala.

Più di un'occasione per far male al Napoli e indirizzare il match in un senso più favorevole alla sua Juventus: al 'Maradona' si è vista la versione 'fantozziana' di Dusan Vlahovic, vicino al goal a più riprese ma incapace di superare Meret.

Per il serbo una nuova insufficienza in pagella che si aggiunge a quella raccolta un mese fa a San Siro contro l'Inter, quando confermò tutte le difficoltà nell'incidere durante le serate più importanti.

Una mancanza di lucidità negli ultimi metri che non sembra colpirlo quando l'avversario è sulla carta più 'abbordabile', come emerge dai dati realizzativi stagionali fatti registrare fino a questo punto.