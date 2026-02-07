Dzeko rinato in Germania: arriva la prima doppietta con la maglia dello Schalke 04

Edin Dzeko ha impiegato pochissimo tempo a diventare uno dei trascinatori dello Schalke 04.
Trasferitosi in Germania lo scorso 22 gennaio, dopo aver vissuto una prima parte di stagione molto travagliata alla Fiorentina, non solo ha ritrovato la via del goal, ma alla soglia dei 40 anni sembra stia vivendo una sorta di seconda giovinezza.
Il bomber bosniaco, infatti, dopo aver esordito con una rete a pochi giorni dal suo ritorno in Germania, ha siglato una doppietta nel pareggio per 2-2 contro la Dinamo Dresda.