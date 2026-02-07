Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Dzeko Schalke 04Getty Images
Leonardo Gualano

Dzeko rinato in Germania: arriva la prima doppietta con la maglia dello Schalke 04

Dopo una prima parte di stagione complicata alla Fiorentina, Dzeko si sta rilanciando in 2. Bundesliga: per lui tre goal in tre partite.

Pubblicità

Edin Dzeko ha impiegato pochissimo tempo a diventare uno dei trascinatori dello Schalke 04.

Trasferitosi in Germania lo scorso 22 gennaio, dopo aver vissuto una prima parte di stagione molto travagliata alla Fiorentina, non solo ha ritrovato la via del goal, ma alla soglia dei 40 anni sembra stia vivendo una sorta di seconda giovinezza.

Il bomber bosniaco, infatti, dopo aver esordito con una rete a pochi giorni dal suo ritorno in Germania, ha siglato una doppietta nel pareggio per 2-2 contro la Dinamo Dresda.

  • LA DOPPIETTA NON È BASTATA

    Edin Dzeko è stato schierato per la prima volta da titolare, dopo essere subentrato contro il Kaiserslautern ed il Bochum.

    Si è posizionato ovviamente al centro dell’attacco, affiancato da Christian Gomis, ed ha aperto le marcature al 52’.

    Al 70’ il goal che è valso il momentaneo 2-0, ma che non è bastato allo Schalke per portare a casa l’intera posta: la Dinamo Dresda, infatti, ha poi pareggiato nei minuti finali grazie ad un’autorete di Kuruçay e alla marcatura di Keller.

    Quando lo Schalke è stato ripreso, la partita di Dzeko era già finita, visto che è stato richiamato in panchina al 71’.

    • Pubblicità

  • SPLENDIDO IL SECONDO GOAL

    In particolare, di splendida fattura è stato il goal che è valso il momentaneo 2-0.

    Dzeko, infatti, ha ricevuto il pallone a circa venti metri dalla porta, l’ha controllato ed ha lasciato partire un gran tiro dalla distanza, sul quale nulla ha potuto il portiere avversario.

    L’ex Roma, Inter e Fiorentina sta viaggiando ad una media di una rete ogni 46’ in 2. Bundesliga.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ANCORA IN ATTESA DEL PRIMO SUCCESSO

    Nonostante abbia contribuito attivamente con tre goal nelle sue prime tre partite di campionato, Edin Dzeko deve ancora festeggiare il suo primo successo con la maglia dello Schalke 04.

    Da quando è tornato in Germania, infatti, la sua squadra ha totalizzato due pareggi ed una sconfitta (nell’unica partita nella quale non ha trovato la via della rete, quella sul campo del Bochum).

  • LA RINASCITA IN GERMANIA

    Edin Dzeko si era legato alla Fiorentina la scorsa estate, dopo le ottime annate vissute in Turchia con il Fenerbahçe.

    Per la compagine viola avrebbe dovuto rappresentare una preziosa risorsa offensiva, ma le cose non sono andate propriamente come previsto.

    Travolto anche lui dagli enormi problemi che hanno condizionato la squadra viola, ha salutato Firenze dopo aver segnato due sole reti (una nei preliminari di Conference League ed una in Conference League) in diciotto partite complessive.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Bundesliga II
Dynamo Dresda crest
Dynamo Dresda
DOD
Elversberg crest
Elversberg
ELV
Bundesliga II
Holstein Kiel crest
Holstein Kiel
HSK
Schalke 04 crest
Schalke 04
S04
0