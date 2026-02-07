Dzeko rinato in Germania: arriva la prima doppietta con la maglia dello Schalke 04

Edin Dzeko è stato schierato per la prima volta da titolare, dopo essere subentrato contro il Kaiserslautern ed il Bochum.

Si è posizionato ovviamente al centro dell’attacco, affiancato da Christian Gomis, ed ha aperto le marcature al 52’.

Al 70’ il goal che è valso il momentaneo 2-0, ma che non è bastato allo Schalke per portare a casa l’intera posta: la Dinamo Dresda, infatti, ha poi pareggiato nei minuti finali grazie ad un’autorete di Kuruçay e alla marcatura di Keller.

Quando lo Schalke è stato ripreso, la partita di Dzeko era già finita, visto che è stato richiamato in panchina al 71’.