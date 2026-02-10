Goal.com
Vittorio Rotondaro

Dybala, Soulé, Pellegrini e Zaragoza: come cambiano le gerarchie della Roma sulla trequarti

Trequarti affollata in casa Roma: Dybala, Soulé, Pellegrini e Zaragoza le opzioni a disposizione di Gasperini.

La Roma è stata senza dubbio la società italiana più attiva sul mercato per quanto riguarda la sessione invernale da poco conclusa: giallorossi all'opera sia in uscita che, soprattutto, in entrata.

Il direttore sportivo Massara ha messo a disposizione di Gasperini più di un profilo offensivo: Malen (che ha già conquistato i tifosi) su tutti, senza dimenticare gli investimenti in prospettiva per Robinio Vaz e Venturino.

Dal Bayern Monaco è arrivato in prestito con diritto di riscatto Zaragoza, andato ad aggiungersi al roster dei trequartisti: come cambiano le gerarchie in quella delicata zona di campo.

  • SOULÉ INTOCCABILE

    Con Malen che ormai ha conquistato a tutti gli effetti lo status di riferimento offensivo centrale, sono due gli altri posti da occupare in avanti nel 3-4-2-1 adottato da Gasperini.

    Così come l'olandese, anche Soulé è sicuro della titolarità: Gasperini non ha mai rinunciato all'argentino e, se lo ha fatto dal 1', è stato soltanto a causa di una condizione fisica non perfetta.

    Soulé più un altro giocatore alle spalle di Malen: la traccia da seguire è questa.

  • INCOGNITA DYBALA

    L'altro posto spetterebbe a Dybala, ma qui il condizionale è d'obbligo: i frequenti guai fisici rendono l'impiego costante della 'Joya' un'incognita di difficile risoluzione.

    L'ex Juventus ha saltato le ultime due gare di campionato per far fronte a un'infiammazione al ginocchio, senza dimenticare gli stop muscolari arrivati tra settembre e novembre.

    In uno scenario normale Dybala affiancherebbe Soulé, ma la realtà dice altro e obbliga Gasperini a trovare soluzioni alternative.

  • PELLEGRINI E ZARAGOZA ALTERNATIVE

    Recentemente ha trovato spazio Pellegrini, schierato in coppia con Soulé dietro a Malen in sostituzione di Dybala.

    L'ex Sassuolo ha disputato quasi un'ora del match vinto contro il Cagliari: al 57' ha lasciato spazio al debuttante Zaragoza, autore di qualche ottimo spunto tecnico e anche di un fallo tattico valso un'ammonizione nel finale.

    L'impressione è che con Dybala a completo servizio saranno loro due a recitare il ruolo di alternative di lusso, pronte a dare una mano nell'affollato calendario che attende i giallorossi da qui al termine della stagione.

