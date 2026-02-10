Dybala, Soulé, Pellegrini e Zaragoza: come cambiano le gerarchie della Roma sulla trequarti

Con Malen che ormai ha conquistato a tutti gli effetti lo status di riferimento offensivo centrale, sono due gli altri posti da occupare in avanti nel 3-4-2-1 adottato da Gasperini.

Così come l'olandese, anche Soulé è sicuro della titolarità: Gasperini non ha mai rinunciato all'argentino e, se lo ha fatto dal 1', è stato soltanto a causa di una condizione fisica non perfetta.

Soulé più un altro giocatore alle spalle di Malen: la traccia da seguire è questa.