Dybala, Soulé, Pellegrini e Zaragoza: come cambiano le gerarchie della Roma sulla trequarti

La Roma è stata senza dubbio la società italiana più attiva sul mercato per quanto riguarda la sessione invernale da poco conclusa: giallorossi all'opera sia in uscita che, soprattutto, in entrata.
Il direttore sportivo Massara ha messo a disposizione di Gasperini più di un profilo offensivo: Malen (che ha già conquistato i tifosi) su tutti, senza dimenticare gli investimenti in prospettiva per Robinio Vaz e Venturino.
Dal Bayern Monaco è arrivato in prestito con diritto di riscatto Zaragoza, andato ad aggiungersi al roster dei trequartisti: come cambiano le gerarchie in quella delicata zona di campo.