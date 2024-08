Dybala in Arabia Saudita all'Al-Qadsiah: "Mancano alcuni dettagli"

La trattativa per il trasferimento di Dybala in Arabia Saudita vede la linea del traguardo. Il capo scouting dell'Al-Qadsiah: "Mancano dei dettagli".

Paulo Dybala sta per lasciare la Roma e l'Italia: manca sempre meno alla fumata bianca della trattativa con l'Al-Qadsiah, il club saudita che lo ha messo nel mirino per rinforzare il reparto avanzato.

Neopromosso nella Saudi Pro League, l'Al-Qadsiah non ha la minima intenzione di recitare il ruolo di comparsa all'interno del massimo torneo locale: il profilo di Dybala rientra a pieno nel quadro di ambizioni che sta caratterizzando anche le scelte sul mercato in entrata.

Un affondo, quello per la 'Joya', spiegato ai microfoni di 'DSports Radio' da Mauro Cetto, ex difensore passato in Italia tra le fila del Palermo dove è stato anche un compagno di squadra dello stesso Dybala.