Il dramma di Udogie: è lui il giocatore minacciato con una pistola da un agente

"Gli agenti hanno parlato con la vittima e, nel corso delle indagini, è emerso che anche un altro uomo sulla ventina sarebbe stato oggetto di presunta estorsione e minacce da parte dello stesso individuo", è stato riferito nella nota emessa dalla Metropolitan Police.

"Non sono stati segnalati feriti in nessuno dei due episodi", e in più: "Un uomo di 31 anni è stato arrestato lunedì 8 settembre con l’accusa di possesso di armi da fuoco con intento criminoso, estorsione e guida senza patente. È stato rilasciato su cauzione in attesa di ulteriori accertamenti".