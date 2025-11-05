Pubblicità
Pubblicità
Udogie TottenhamGetty
Vittorio Rotondaro

Il dramma di Udogie: è lui il giocatore minacciato con una pistola da un agente

È il terzino del Tottenham e della Nazionale il giocatore minacciato con una pistola da un procuratore a settembre: indagini della Polizia in corso.

Pubblicità

Aveva destato parecchio scalpore la notizia della minaccia a cui nel mese di settembre era andato incontro un giocatore militante in Premier League, la cui identità non era stata in un primo momento rivelata.

Il calciatore in questione è stato minacciato con una pistola da un importante agente: secondo quanto riportato da Fabrizio Romano e 'The Athletic', è Destiny Udogie ad aver subito tale trattamento.

Le indagini della Polizia sono tutt'ora in corso e il Tottenham ha mostrato tutta la propria vicinanza nei confronti dell'ex Udinese.

  • EPISODIO AVVENUTO A SETTEMBRE

    Era stato il 'Times' a rendere nota la ricostruzione dell'episodio, risalente allo scorso 6 settembre: la Metropolitan Police di Londra aveva dichiarato di essere intervenuta "a seguito di segnalazioni secondo cui un uomo sulla ventina era stato minacciato con un’arma da fuoco in Cockfosters Parade, Barnet".

    L'autore delle minacce era stato identificato in un importante agente calcistico sulla trentina, rappresentante di diversi atleti del massimo torneo inglese.

    • Pubblicità

  • ARRESTATO E RILASCIATO SU CAUZIONE

    "Gli agenti hanno parlato con la vittima e, nel corso delle indagini, è emerso che anche un altro uomo sulla ventina sarebbe stato oggetto di presunta estorsione e minacce da parte dello stesso individuo", è stato riferito nella nota emessa dalla Metropolitan Police. 

    "Non sono stati segnalati feriti in nessuno dei due episodi", e in più: "Un uomo di 31 anni è stato arrestato lunedì 8 settembre con l’accusa di possesso di armi da fuoco con intento criminoso, estorsione e guida senza patente. È stato rilasciato su cauzione in attesa di ulteriori accertamenti"

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TOTTENHAM CON UDOGIE

    Una vicenda drammatica e surreale, che ha scosso e non poco Udogie, sostenuto da amici, famiglia e dallo stesso Tottenham in attesa che le indagini delle forze dell'ordine facciano il proprio corso.

    Il 'Sun', in particolare, aveva raccontato alcuni dettagli dal punto di vista del terzino, ragionevolmente scosso e supportato dalle persone a lui più vicine sotto l'aspetto psicologico.

  • IL SOSTEGNO DELL'UDINESE

    Solidarietà e supporto, in queste ore, anche da parte dell'Udinese:

    "La famiglia dell’Udinese esprime solidarietà a Destiny Udogie per l’incresciosa aggressione subita contro tutti i valori dello sport e della vita".
  • Pubblicità
    Pubblicità
Premier League
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT