Il dramma di Udogie: è lui il giocatore minacciato con una pistola da un agente

Aveva destato parecchio scalpore la notizia della minaccia a cui nel mese di settembre era andato incontro un giocatore militante in Premier League, la cui identità non era stata in un primo momento rivelata.
Il calciatore in questione è stato minacciato con una pistola da un importante agente: secondo quanto riportato da Fabrizio Romano e 'The Athletic', è Destiny Udogie ad aver subito tale trattamento.
Le indagini della Polizia sono tutt'ora in corso e il Tottenham ha mostrato tutta la propria vicinanza nei confronti dell'ex Udinese.