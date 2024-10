Dove vedere la terza giornata di Champions League: Sky, NOW, quale partita in chiaro su TV8 e quale su Amazon Prime Video

Torna la Champions League con la terza giornata: dove si vedranno le partite di Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna?

Archiviato il campionato, è tempo di pensare nuovamente alla Champions League: tra martedì 22 e mercoledì 23 ottobre si gioca la terza giornata del nuovo girone unico, con Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna nuovamente in campo.

L'Inter se la vedrà con lo Young Boys per confermarsi dopo il 4-0 alla Stella Rossa. Obiettivo prima vittoria e primi punti per il Milan contro il Bruges. La Juventus spera di restare a punteggio pieno contro lo Stoccarda. Anche l'Atalanta cerca conferme contro il Celtic. Altra missione inglese per il Bologna, questa volta contro l'Aston Villa: caccia a un successo che sarebbe storico.

Come sempre, tutte le partite di Champions League verranno trasmesse in diretta sia in tv che in streaming: tra queste, naturalmente, anche quelle che vedranno impegnate le cinque italiane in corsa nella competizione.

Ancora una volta, però, la trasmissione delle sfide verrà suddivisa tra i diversi broadcaster che in questa stagione detengono i diritti della Champions League: Sky, NOW, TV8 e Amazon Prime Video.

Ecco dunque, nel dettaglio, dove si vedranno le partite della terza giornata di Champions League in programma questa settimana.