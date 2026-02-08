Dove vedere lo snowboard alle Olimpiadi oggi in tv: in chiaro la finale big air, Italia a caccia della medaglia

Alle 19:30, dopo la seconda manche dello slittino singolo femminile, Rai 2 propone le qualificazioni e la finale di snowboard, in particolare del big air femminile.

Tramite il secondo canale del digitale terrestre o il numero 102 di Sky, è possibile guardare l'evento delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 in chiaro e gratis. Su Raiplay, via sito ufficiale e app, la finale è inoltre disponibile in live streaming (registrandosi gratuitamente o inserendo i propri dati se la registrazione è avvenuta in precedenza).

Oltre alla Rai, trasmettono le Olimpiadi live in abbonamento Dazn, Prime Video, Sky, NOW, Discovery+, Timvision e HBO Max, tutti tramite il canale Eurosport.