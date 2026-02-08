Getty Images
Dove vedere lo snowboard alle Olimpiadi oggi in tv: in chiaro la finale big air, Italia a caccia della medaglia
SNOWBOARD QUESTA SERA IN TV: COME VEDERLO
Alle 19:30, dopo la seconda manche dello slittino singolo femminile, Rai 2 propone le qualificazioni e la finale di snowboard, in particolare del big air femminile.
Tramite il secondo canale del digitale terrestre o il numero 102 di Sky, è possibile guardare l'evento delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 in chiaro e gratis. Su Raiplay, via sito ufficiale e app, la finale è inoltre disponibile in live streaming (registrandosi gratuitamente o inserendo i propri dati se la registrazione è avvenuta in precedenza).
Oltre alla Rai, trasmettono le Olimpiadi live in abbonamento Dazn, Prime Video, Sky, NOW, Discovery+, Timvision e HBO Max, tutti tramite il canale Eurosport.
L'ITALIANA IN FINALE
Nella gara del big air femminile c'è anche Marilù Poluzzi, italiana classe 2004. Bolognese cresciuta in Trentino, ha come miglior risultato nella Coppa del Mondo tre top quindici. Un anno fa ha gareggiato ai primi Mondiali senior, arrivando 16ª nel big air e 19ª nello slopestyle.
La Poluzzi fa parte del SCMDC Team ed ha ottenuto la qualificazione a Milano-Cortina lo scorso gennaio.
Quella di Milano-Cortina è la sua prima Olimpiade: qualora, stasera, riesca a superare la fase di qualificazione, parteciperà alla finale di scena poco più tardi.
LE REGOLE DEL BIG AIR
Disciplina legata alle gare di sci, skateboard e snowboard come in questo caso, il big air vede gli alteti utilizzare una rampa per poter realizzare salti ed evoluzioni utilizzando il proprio attrezzo.
Alle Olimpiadi dal 2018, il big air prevede un salto dalla rampa, con ogni atleta che ha a disposizione ha tre tentativi (i cosidetti Run): da questi vengono sommati i due punteggi migliori assegnati dalla giuria per determinare la classifica e dunque le tre medaglie.
LE FINALISTE DEL BIG AIR FEMMINILE
Stasera, nella gara di qualificazione saranno impegnate 29 atlete, tra cui appunto Marilù Poluzzi: le migliori 12 avanzeranno alla finalissima di scena subito dopo le qualificazioni, dove arriveranno le tre medaglie.
