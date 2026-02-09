Goal.com
Francesco Schirru

Dove vedere il pattinaggio oggi in tv: i canali per la danza ritmica, dentro Guignard e Fabbri

Questa sera Charlène Guignard e Marco Fabbri di scena alle Olimpiadi di Milano Cortina: la diretta dell'evento è anche gratis e in chiaro per tutti.

  • GLI ATLETI IN GARA E L'ORDINE

    1. Spagna, Sofía Val e Asaf Kazimov 

    2. Cina, Wang Shiyue e Liu Xinyu 
    3. Gran Bretagna, Phebe Bekker e James Hernandez
    4. Svezia, Milla Ruud e Reitan Nikolaj Majorov
    5. Australia, Holly Harris e Jason Chan
    6. Francia, Laurence Fournier Beaudry e Guillaume Cizeron 
    7. Canada, Marie-Jade Lauriault e Romain le Gac
    8. Germania, Jennifer Janse van Rensburg e Benjamin Steffan 
    9. Repubblica Ceca, Natálie Taschlerová e Filip Taschler 
    10. Repubblica Ceca, Kateřina Mrázková e Daniel Mrázek 
    11. Georgia, Diana Davis e Gleb Smolkin (ore 21:05)
    12. Corea del Sud, Hannah Lim e Ye Quan
    13. Finlandia, Juulia Turkkila e Matthias Versluis 
    14. Spagna, Olivia Smart e Tim Dieck
    15. Canada, Marjorie Lajoie e Zachary Lagha
    16. Stati Uniti, Emilea Zingas e Vadym Kolesnik
    17. Lituania, Allison Reed e Saulius Ambrulevičius 
    18. Stati Uniti, Christina Carreira e Anthony Ponomarenko
    19. Canada, Piper Gilles e Paul Poirier
    20. Francia, Evgeniia Lopareva e Geoffrey Brissaud 
    21. Gran Bretagna, Lilah Fear e Lewis Gibson 
    22. Italia, Charlène Guignard e Marco Fabbri
    23. Stati Uniti, Madison Chock e Evan Bates 
  • PATTINAGGIO QUESTA SERA IN TV: COME GUARDARLO

    Rai 2, tramite il secondo canale del digitale terrestre o il numero 102 via Sky, trasmette in diretta tv il pattinaggio di figura e in particolare la danza ritmica dopo la conclusione del live di snowboard e il Tg2.

    Dalle 21:00 l'evento sarà disponibile gratis in tv, ma anche in chiaro in streaming: su Raiplay, disponibile via app e sito ufficiale, basta accedere al canale Rai 2 (tramite le dirette) dopo essersi registrati o aver inserito i propri dati qualora la registrazione gratuita sia già stata effettuata precedentemente.

    Essendoci diverse gare in contemporanea e due soli canali in chiaro (Rai Sport e Rai 2), la diretta del pattinaggio in chiaro potrebbe slittare di qualche minuto, saltando le esibizioni degli atleti sul ghiaccio prima degli italiani, in gara come penultimi (22esimi). 

    Gli italiani Guignard e Fabbri, in particolare, dovrebbero cominciare intorno alle 22:30, quando sarà già disponibile la diretta su Rai 2 al termine del big air di snowboard e del Tg2.

    Le Olimpiadi sono comunque disponibili anche su Eurosport: il canale è presente su Dazn, Prime Video, Timvision, HBO Max e Discovery e trasmette il pattinaggio sin dalla prima coppia in gara. Eurosport non è invece più disponibile, dal 2025, su Sky e NOW.

  • GUIGNARD E FABBRI, GLI ITALIANI IN GARA

    Dopo aver conquistato la medaglia di bronzo nel team event del pattinaggio di figura con Sara Conti e Niccolò Macii, Matteo Rizzo e Daniel Grassl, Lara Naki Gutmann, oggi Charlène Guignard e Marco Fabbri tornano sul ghiaccio per la danza ritmica: saranno di scena come 22esimi, ovvero i penultimi.

    Coppia sul ghiaccio, Guignard e Fabbri sono una coppia anche nella vita, oramai da sedici anni.

    Guignard, classe 1989 francese naturalizzata italiana ha vinto la prima medaglia alle Olimpiadi come il classe 1988 milanese Fabbri: entrambi, insieme, hanno conquistato il passato un argento e un bronzo ai Mondiali.

    L'obiettivo del 9 febbraio è quello di concludere nelle prime venti posizioni, così da qualificarsi alla finale di danza libera prevista mercoledì 11.

  • CHI HA VINTO PIÙ MEDAGLIE NEL PATTINAGGIO ALLE OLIMPIADI?

    Gillis Grafström, atleta svedese di inizio '900, detiene ancora il record per il maggior numero di medaglie conquistare nel singolare maschile del pattinaggio artistico (4).

    Dagli anni '20 e 30' del secolo scorso resiste anche il record singolare femminile della norvegese Sonja Henie, con 3 medaglie portate a casa.

    Nel pattinaggio a coppie sono quattro gli atleti e le atlete riusciti a vincere tre medaglie: la sovietica z, i canadesi Scott Moir e Tessa Virtue e i sovetici Marina Klimova e Sergei Ponomarenko.

    Gli Stati Uniti sono di gran lunga il paese con più medaglie nella storia delle Olimpiadi invernali: 39 nel singolare. L'ex URSS invece resiste ancora per quanto riguarda le medaglie di coppia, ben 12.

