Dove vedere il pattinaggio oggi in tv: i canali per la danza ritmica, dentro Guignard e Fabbri
GLI ATLETI IN GARA E L'ORDINE
Spagna, Sofía Val e Asaf Kazimov
- Cina, Wang Shiyue e Liu Xinyu
- Gran Bretagna, Phebe Bekker e James Hernandez
- Svezia, Milla Ruud e Reitan Nikolaj Majorov
- Australia, Holly Harris e Jason Chan
- Francia, Laurence Fournier Beaudry e Guillaume Cizeron
- Canada, Marie-Jade Lauriault e Romain le Gac
- Germania, Jennifer Janse van Rensburg e Benjamin Steffan
- Repubblica Ceca, Natálie Taschlerová e Filip Taschler
- Repubblica Ceca, Kateřina Mrázková e Daniel Mrázek
- Georgia, Diana Davis e Gleb Smolkin (ore 21:05)
- Corea del Sud, Hannah Lim e Ye Quan
- Finlandia, Juulia Turkkila e Matthias Versluis
- Spagna, Olivia Smart e Tim Dieck
- Canada, Marjorie Lajoie e Zachary Lagha
- Stati Uniti, Emilea Zingas e Vadym Kolesnik
- Lituania, Allison Reed e Saulius Ambrulevičius
- Stati Uniti, Christina Carreira e Anthony Ponomarenko
- Canada, Piper Gilles e Paul Poirier
- Francia, Evgeniia Lopareva e Geoffrey Brissaud
- Gran Bretagna, Lilah Fear e Lewis Gibson
- Italia, Charlène Guignard e Marco Fabbri
- Stati Uniti, Madison Chock e Evan Bates
PATTINAGGIO QUESTA SERA IN TV: COME GUARDARLO
Rai 2, tramite il secondo canale del digitale terrestre o il numero 102 via Sky, trasmette in diretta tv il pattinaggio di figura e in particolare la danza ritmica dopo la conclusione del live di snowboard e il Tg2.
Dalle 21:00 l'evento sarà disponibile gratis in tv, ma anche in chiaro in streaming: su Raiplay, disponibile via app e sito ufficiale, basta accedere al canale Rai 2 (tramite le dirette) dopo essersi registrati o aver inserito i propri dati qualora la registrazione gratuita sia già stata effettuata precedentemente.
Essendoci diverse gare in contemporanea e due soli canali in chiaro (Rai Sport e Rai 2), la diretta del pattinaggio in chiaro potrebbe slittare di qualche minuto, saltando le esibizioni degli atleti sul ghiaccio prima degli italiani, in gara come penultimi (22esimi).
Gli italiani Guignard e Fabbri, in particolare, dovrebbero cominciare intorno alle 22:30, quando sarà già disponibile la diretta su Rai 2 al termine del big air di snowboard e del Tg2.
Le Olimpiadi sono comunque disponibili anche su Eurosport: il canale è presente su Dazn, Prime Video, Timvision, HBO Max e Discovery e trasmette il pattinaggio sin dalla prima coppia in gara. Eurosport non è invece più disponibile, dal 2025, su Sky e NOW.
GUIGNARD E FABBRI, GLI ITALIANI IN GARA
Dopo aver conquistato la medaglia di bronzo nel team event del pattinaggio di figura con Sara Conti e Niccolò Macii, Matteo Rizzo e Daniel Grassl, Lara Naki Gutmann, oggi Charlène Guignard e Marco Fabbri tornano sul ghiaccio per la danza ritmica: saranno di scena come 22esimi, ovvero i penultimi.
Coppia sul ghiaccio, Guignard e Fabbri sono una coppia anche nella vita, oramai da sedici anni.
Guignard, classe 1989 francese naturalizzata italiana ha vinto la prima medaglia alle Olimpiadi come il classe 1988 milanese Fabbri: entrambi, insieme, hanno conquistato il passato un argento e un bronzo ai Mondiali.
L'obiettivo del 9 febbraio è quello di concludere nelle prime venti posizioni, così da qualificarsi alla finale di danza libera prevista mercoledì 11.
CHI HA VINTO PIÙ MEDAGLIE NEL PATTINAGGIO ALLE OLIMPIADI?
Gillis Grafström, atleta svedese di inizio '900, detiene ancora il record per il maggior numero di medaglie conquistare nel singolare maschile del pattinaggio artistico (4).
Dagli anni '20 e 30' del secolo scorso resiste anche il record singolare femminile della norvegese Sonja Henie, con 3 medaglie portate a casa.
Nel pattinaggio a coppie sono quattro gli atleti e le atlete riusciti a vincere tre medaglie: la sovietica z, i canadesi Scott Moir e Tessa Virtue e i sovetici Marina Klimova e Sergei Ponomarenko.
Gli Stati Uniti sono di gran lunga il paese con più medaglie nella storia delle Olimpiadi invernali: 39 nel singolare. L'ex URSS invece resiste ancora per quanto riguarda le medaglie di coppia, ben 12.
