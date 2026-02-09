Dove vedere il pattinaggio oggi in tv: i canali per la danza ritmica, dentro Guignard e Fabbri

Rai 2, tramite il secondo canale del digitale terrestre o il numero 102 via Sky, trasmette in diretta tv il pattinaggio di figura e in particolare la danza ritmica dopo la conclusione del live di snowboard e il Tg2.

Dalle 21:00 l'evento sarà disponibile gratis in tv, ma anche in chiaro in streaming: su Raiplay, disponibile via app e sito ufficiale, basta accedere al canale Rai 2 (tramite le dirette) dopo essersi registrati o aver inserito i propri dati qualora la registrazione gratuita sia già stata effettuata precedentemente.

Essendoci diverse gare in contemporanea e due soli canali in chiaro (Rai Sport e Rai 2), la diretta del pattinaggio in chiaro potrebbe slittare di qualche minuto, saltando le esibizioni degli atleti sul ghiaccio prima degli italiani, in gara come penultimi (22esimi).

Gli italiani Guignard e Fabbri, in particolare, dovrebbero cominciare intorno alle 22:30, quando sarà già disponibile la diretta su Rai 2 al termine del big air di snowboard e del Tg2.

Le Olimpiadi sono comunque disponibili anche su Eurosport: il canale è presente su Dazn, Prime Video, Timvision, HBO Max e Discovery e trasmette il pattinaggio sin dalla prima coppia in gara. Eurosport non è invece più disponibile, dal 2025, su Sky e NOW.