Getty Images
Dove vedere Sinner oggi in tv: stanotte sfida Moutet per qualificarsi agli ottavi del Miami Open
Pubblicità
SINNER-MOUTET IN CHIARO QUESTA NOTTE?
Previsto poco dopo la mezzanotte, l'incontro tra Sinner e Moutet non è disponibile in chiaro e gratis per tutti.
Per assistere ai sedicesimi del Miami Open, di scena questa notte, bisogna essere in possesso di un abbonamento Sky, con possibilità di usare anche Sky Go, o NOW.
I CANALI PER GUARDARE SINNER-MOUTET
Come di consueto, anche la gara tra Sinner e Moutet di oggi è disponibile sul canale numero 203 di Sky, Sky Go e NOW, ovvero Sky Sport Tennis. Inoltre, il match si può vedere anche sul 201, Sky Sport Uno.
Classe 1999, nativo di Neuilly-sur-Seine, Moutet è attualmente al posto numero 33 del ranking Atp, due posti dietro il suo record.
Il 26enne ha raggiunto tre finali ATP nel corso della sua carriera, ma non ha mai conquistato l'atto finale a Doha, Calvià e Almaty.
- PubblicitàPubblicità
TABILO O MICHELSEN
Qualora Sinner riesca a superare Moutet nel match di questa sera, sfiderà uno tra Tabilo e Michelsen negli ottavi del torneo.
Tabilo è un tennista cileno classe 1997 mentre Michelsen è nato a Laguna Hills, California, nel 2004.
Come di consueto, in virtù del primo e secondo posto nel ranking mondiale, la gara Alcaraz-Sinner può avvenire solamente in finale.