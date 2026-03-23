Dove vedere Sinner oggi in tv: stanotte sfida Moutet per qualificarsi agli ottavi del Miami Open

Come di consueto, anche la gara tra Sinner e Moutet di oggi è disponibile sul canale numero 203 di Sky, Sky Go e NOW, ovvero Sky Sport Tennis. Inoltre, il match si può vedere anche sul 201, Sky Sport Uno.

Classe 1999, nativo di Neuilly-sur-Seine, Moutet è attualmente al posto numero 33 del ranking Atp, due posti dietro il suo record.

Il 26enne ha raggiunto tre finali ATP nel corso della sua carriera, ma non ha mai conquistato l'atto finale a Doha, Calvià e Almaty.