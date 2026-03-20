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Dove vedere Sinner oggi in tv: i canali per la sfida di Miami contro Džumhur
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A CHE ORA SI GIOCA SINNER-DZUMHUR
La prima gara di Sinner nell'Open di Miami, Florida, è prevista nella serata odierna.
L'orario italiano in cui Sinner affronta Damir Džumhur, numero 76 del Ranking, è , nella mattinata statunitense.
DOVE GUARDARE SINNER-DZUMHUR LIVE
La gara tra Sinner e Damir Džumhur non è disponibile in diretta gratis e in chiaro, ma solamente con l'abbonamento a Sky o NOW.
Tramite Sky, l'app di Sky Go o l'app e il sito di NOW è possibile vedere l'incontro odierno di Sinner sul canale numero 203, ovvero Sky Sport Tennis.
Sinner, numero due al mondo, è reduce dalla vittoria di Indian Wells, torneo ATP giocato sempre negli Stati Uniti e vinto la scorsa settimana.
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SINNER VS ALCARAZ
A Indian Wells Sinner e Alcaraz non si sono affrontati, vista la vittoria del tennista italiano ai danni di Medvedev, che a sua volta aveva superato proprio il numero uno al mondo: lo faranno a Miami?
Anche Alcaraz partecipa all'ATP di Miami e ancora una volta, vista la posizione del Ranking, l'incontro con Sinner sarà possibile solamente in finale.
Alcaraz gioca la sua prima gara di Miami contro il portoghese Joao Fonseca, mentre nel terzo turno potrebbe affrontare uno tra Carabelli e Korda.
Moutet o Machac, invece, nel percorso di Sinner.
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