Dove vedere Sinner oggi in tv: i canali per la sfida di Miami contro Džumhur

A Indian Wells Sinner e Alcaraz non si sono affrontati, vista la vittoria del tennista italiano ai danni di Medvedev, che a sua volta aveva superato proprio il numero uno al mondo: lo faranno a Miami?

Anche Alcaraz partecipa all'ATP di Miami e ancora una volta, vista la posizione del Ranking, l'incontro con Sinner sarà possibile solamente in finale.

Alcaraz gioca la sua prima gara di Miami contro il portoghese Joao Fonseca, mentre nel terzo turno potrebbe affrontare uno tra Carabelli e Korda.

Moutet o Machac, invece, nel percorso di Sinner.