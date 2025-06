Dove vedere Salernitana-Sampdoria oggi in tv: i playout di Serie B hanno fine, si decide l'ultima retrocessa

La partita tra Sampdoria e Salernitana di questa sera decide quale delle due squadre giocherà ancora in Serie B nella prossima stagione.

Dopo il caos Brescia e il rinvio del match di ritorno per l''intossicazione alimentare subita dai giocatori della Salernitana, si conclude questa sera la lunghissima questione playout: a Salerno i padroni di casa sfidano la Sampdoria, una sola potrà continuare a giocare in Serie B. L'altra, invece, dovrà ricominciare dalla C nell'annata 2025/2026.

Questa sera, ore 21:00, si riparte dal 2-0 con cui la Sampdoria ha ottenuto il successo nella partita d'andata: blucerchiati ora nettamente favoriti per rimanere in Serie B, mentre la Salernitana dovrà compiere un'impresa per poter continuare a giocare nella seconda serie.

Come il resto della Serie B 2024/2025, anche l'ultima partita della stagione è visibile in abbonamento sia in tv che in streaming: si parte alle ore 21.