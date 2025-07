Dove vedere Real Madrid-Borussia Dormtund stasera: fase chiusa, diretta in tv e streaming

Real Madrid contro Borussia Dormtund per l'ultimo quarto del Mondiale per Club 2025: l'ennesima sfida tra le due squadre.

Ancora una volta, Real Madrid contro Borussia Dortmund. Ennesimo match tra il club spagnolo e quello tedesco, stavolta avversarie nell'ultimo quarto del Mondiale per Club di scena questa sera alle 22:00.

Si chiude la fase che aprirà la porta alle semifinali, in cui tre europee e una brasiliana (il Fluminense) giocheranno per vincere il Mondiale per Club più ricco di sempre, che mette in palio per la vincitrice oltre 100 milioni di euro oltre alla gloria del trofeo.

Big match al MetLife Stadium di East Rutherford (New Jersey) che ospiterà anche le semifinali e la finalissima, Real-Dortmund è visibile anche in diretta tv e streaming in territorio italiano, gratis e in chiaro in tutte le sue modalità.