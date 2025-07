PSG-Bayern Monaco 2-0, pagelle e tabellino: i campioni d’Europa vincono in nove, decidono Doué e Dembele

Il PSG accede alle semifinali del Mondiale per Club: i campioni d’Europa superano l’ostacolo Bayern imponendosi per 2-0.

Il PSG supera anche l’ostacolo Bayern Monaco e, imponendosi per 2-0, prosegue il suo cammino nel Mondiale per Club, accedendo così alle semifinali.

Chi si aspettava una bella partita, visto il valore delle due squadre in campo, non è rimasto deluso. I ritmi sono infatti stati alti fin dai primi minuti, con i campioni d’Europa che nelle fasi iniziali si sono fatti preferire.

E’ stata infatti la compagine parigina a partire meglio e a rendersi subito pericolosa con Doué. Gli uomini di Luis Enrique danno l’impressione di poter dettare i ritmi e di poter approfittare della velocità dei suoi esterni e del suo tridente offensivo.

Il Bayern soffre e rischia di capitolare quando Kvaratskhelia e Fabian Ruiz si trovano sui piedi i palloni buoni per il vantaggio che non arriva per un pizzico di imprecisione o per la bravura di Neuer.

Il portiere tedesco, al pari di Donnarumma, è tra i grandi protagonisti di una prima frazione che vede comunque i campioni di Germania crescere con il passare dei minuti. Il primo tempo si chiude sul risultato inchiodato sullo 0-0 e con il grave infortunio occorso a Musiala dopo un impatto durissimo proprio con il portiere del PSG.

Nella ripresa il canovaccio tattico non cambia e la partita resta apertissima. Le due squadre si sfidano a viso aperto e al 78’ a passare sono i campioni d’Europa: palla sanguinosa persa da Kane a centrocampo, il PSG si lancia in contropiede e la sfera arriva a Neves che attende l’arrivo di Doué e lo serve: il gioiello francese supera Neuer con un sinistro radente dal limite.

Subito dopo lo svantaggio, Kompany ridisegna la sua squadra con nuovi innesti dalla panchina e per il PSG le cose si complicano all’82’ quando Pacho viene espulso. Il Bayern, potendo contare sulla superiorità numerica, guadagna metri su metri in campo, ma il suo forcing si traduce solo in un goal annullato a Kane.

I campioni d’Europa in pieno recupero restano anche in nove, quanto Lucas Hernandez, da poco entrato in campo, viene espulso a causa di una gomitata rifilata a Guerreiro. Il finale dunque è di sofferenza, ma al 97’ è Dembele a riuscire comunque a trovare il goal del 2-0.