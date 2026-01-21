Dove vedere questa sera Juventus-Benfica in tv e streaming: il calcio d’inizio della sfida di Champions League alle 21,00

La Juventus ospita il Benfica all’Allianz Stadium, per una partita fondamentale per il suo percorso in Champions League.
I bianconeri infatti, vanno a caccia di quei punti che possano valere l’accesso ai playoff che mettono in palio uno dei posti negli ottavi di finale del torneo, e tenere vive anche le speranze di una qualificazione diretta.
La Juve si è infatti spinta fino a quota 9 dopo le prime sei partite, un bottino questo frutto di due vittorie, tre pareggi ed una sola sconfitta.
Discorso diverso per il Benfica che invece è chiamato a vincere per sperare nell’obiettivo massimo degli spareggi. Sono 6 i punti fin qui messi in cascina dalla squadra di José Mourinho, che attualmente occupa il ventisettesimo posto nella classifica della ‘Fase Campionato’ del torneo.