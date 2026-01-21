Pubblicità
Juventus Yildiz Bremer CambiasoGetty Images
Leonardo Gualano

Dove vedere questa sera Juventus-Benfica in tv e streaming: il calcio d’inizio della sfida di Champions League alle 21,00

La Juventus ospita il Benfica nella settima giornata della ‘Fase Campionato’ di Champions League: come seguire la sfida in diretta tv e streaming.

La Juventus ospita il Benfica all’Allianz Stadium, per una partita fondamentale per il suo percorso in Champions League.

I bianconeri infatti, vanno a caccia di quei punti che possano valere l’accesso ai playoff che mettono in palio uno dei posti negli ottavi di finale del torneo, e tenere vive anche le speranze di una qualificazione diretta.

La Juve si è infatti spinta fino a quota 9 dopo le prime sei partite, un bottino questo frutto di due vittorie, tre pareggi ed una sola sconfitta.

Discorso diverso per il Benfica che invece è chiamato a vincere per sperare nell’obiettivo massimo degli spareggi. Sono 6 i punti fin qui messi in cascina dalla squadra di José Mourinho, che attualmente occupa il ventisettesimo posto nella classifica della ‘Fase Campionato’ del torneo.

  • L’ORARIO DI JUVENTUS-BENFICA

    La sfida valida per la settima giornata della ‘Fase Campionato’ di Champions League che vedrà opposte Juventus e Benfica, si giocherà questa sera, mercoledì 21 gennaio, all’Allianz Stadium di Torino.

    Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 21,00.

  • DOVE VEDERE JUVENTUS-BENFICA IN DIRETTA TV

    Sarà Prime Video a garantire la diretta televisiva di Juventus-Benfica questa sera.

    La sfida sarà dunque visibile su tutte le smart tv compatibile con l’apposita app, o ancora su tutti i televisori collegabili a dispositivi esterni come Fire TV Stick, Chromecast o una console di PlayStation o Xbox.

    Come di consueto, Prime Video propone in esclusiva una delle partite del venerdì, di base con una squadra italiana impegnata.

  • DOVE VEDERE JUVENTUS-BENFICA IN STREAMING

    Essendo proposta da Prime Video, la partita sarà come di consueto visibile anche in streaming su dispositivi mobili come tablet e smartphone, o ancora su pc.

    Per farlo basterà utilizzare l’apposita app o, in alternativa, collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

  • JUVENTUS-BENFICA IN CHIARO?

    Per coloro che sono abbonati a Prim, la visione di Juventus-Benfica sarà possibile semplicemente accedendo Prime Video.

    Chi invece non è abbonato, può attivare una prova gratuita di trenta giorni, usufruendo così dell’intero catalogo che comprende anche film, serie tv ed altre dirette sportive.

    Al termine della prova gratuita, l’abbonamento si rinnova mensilmente o annualmente, a meno di una cancellazione prima della conclusione di tale periodo.

