Dove vedere Napoli-Bologna oggi in tv: la finale della Supercoppa Italiana gratis per tutti, anche in streaming

Il grande giorno è arrivato: Napoli e Bologna si contendono la Supercoppa Italiana all'Al-Awwal Park di Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita e sede anche di questa edizione del trofeo.

Gli azzurri hanno avuto la meglio sul Milan in semifinale grazie alle reti di Neres e Hojlund, mentre i rossoblù hanno eliminato l'Inter ai calci di rigore (1-1 il risultato dopo i due tempi regolamentari).

Di seguito le informazioni su come seguire Napoli-Bologna: diretta tv e streaming gratis, niente visione in abbonamento.