Cambiaghi Di Lorenzo Bologna NapoliGetty Images
Vittorio Rotondaro

Dove vedere Napoli-Bologna oggi in tv: la finale della Supercoppa Italiana gratis per tutti, anche in streaming

Napoli e Bologna in campo a Riyadh per la finale della Supercoppa Italiana: diretta tv e streaming gratis per tutti, scelto il canale di riferimento.

Il grande giorno è arrivato: Napoli e Bologna si contendono la Supercoppa Italiana all'Al-Awwal Park di Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita e sede anche di questa edizione del trofeo.

Gli azzurri hanno avuto la meglio sul Milan in semifinale grazie alle reti di Neres e Hojlund, mentre i rossoblù hanno eliminato l'Inter ai calci di rigore (1-1 il risultato dopo i due tempi regolamentari).

Di seguito le informazioni su come seguire Napoli-Bologna: diretta tv e streaming gratis, niente visione in abbonamento.

  • A CHE ORA INIZIA LA FINALE DELLA SUPERCOPPA

    Napoli-Bologna è in programma oggi 22 dicembre: sarà l'arbitro Andrea Colombo a dare il fischio d'inizio alle ore 20 italiane.

  • PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-BOLOGNA

    NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund. All. Conte.

    BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumi, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.

  • COME SEGUIRE NAPOLI-BOLOGNA: DIRETTA TV GRATIS PER TUTTI, SCELTO IL CANALE

    La finale di Supercoppa tra Napoli e Bologna sarà trasmessa in esclusiva da Mediaset: così come accaduto per le due semifinali, sarà Italia 1 il canale di riferimento.

    Collegamento con lo studio pre-partita a partire dalle 19:00, ovvero un'ora prima rispetto al calcio d'avvio.

  • FINALE SUPERCOPPA IN STREAMING

    Sarà gratis anche lo streaming di Napoli-Bologna: basterà registrarsi sulla piattaforma Mediaset Infinity e selezionare l'evento in questione dalla sezione dedicata alle dirette (in questo caso, di Italia 1).

    Streaming disponibile anche sul sito di Sportmediaset.

