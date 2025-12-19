Probabili formazioni Napoli-Bologna: chi gioca titolare la finale della Supercoppa Italiana e le ultime su Lukaku, Hojlund, Buongiorno, Lang, Bernardeschi, Immobile e Castro

Conte dovrebbe confermare l'undici che ha battuto il Milan in semifinale, dunque con Juan Jesus e non Buongiorno in difesa ed Elmas e non Lang sulla trequarti: l'ex centrale del Torino e l'olandese, comunque, sperano in una maglia. Davanti ancora Hojlund, scatenato contro i rossoneri, mentre Lukaku è nuovamente destinato a tornare in un secondo momento nonostante sia stato convocato.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund. All. Conte