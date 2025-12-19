Probabili formazioni Napoli-Bologna: chi gioca titolare la finale della Supercoppa Italiana e le ultime su Lukaku, Hojlund, Buongiorno, Lang, Bernardeschi, Immobile e Castro

Napoli contro Bologna: è questa la finale della Supercoppa Italiana, che a Riad vedrà sfidarsi la formazione di Antonio Conte e quella di Vincenzo Italiano a caccia del trofeo.
Il Napoli si è guadagnato il pass per la finalissima per primo, superando per 2-0 il Milan giovedì sera; 24 ore più tardi il Bologna lo ha imitato eliminando l'Inter, ma grazie alla lotteria dei calci di rigore.
La vincente di Napoli-Bologna succederà dunque al Milan nell'albo d'oro della Supercoppa Italiana. In caso di parità di punteggio si andrà direttamente ai calci di rigore, senza la disputa dei tempi supplementari.
Chi gioca la finale tra Napoli e Bologna, in programma lunedì 22 dicembre alle 20 italiane? Le scelte di formazione di Conte e Italiano.