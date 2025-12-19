Pubblicità
Pubblicità
Hojlund Bologna NapoliGetty Images
Stefano Silvestri

Probabili formazioni Napoli-Bologna: chi gioca titolare la finale della Supercoppa Italiana e le ultime su Lukaku, Hojlund, Buongiorno, Lang, Bernardeschi, Immobile e Castro

Napoli e Bologna si contendono la Supercoppa Italiana dopo aver eliminato Milan e Inter in semifinale: le scelte di formazione di Antonio Conte e Vincenzo Italiano.

Pubblicità

Napoli contro Bologna: è questa la finale della Supercoppa Italiana, che a Riad vedrà sfidarsi la formazione di Antonio Conte e quella di Vincenzo Italiano a caccia del trofeo.

Il Napoli si è guadagnato il pass per la finalissima per primo, superando per 2-0 il Milan giovedì sera; 24 ore più tardi il Bologna lo ha imitato eliminando l'Inter, ma grazie alla lotteria dei calci di rigore.

La vincente di Napoli-Bologna succederà dunque al Milan nell'albo d'oro della Supercoppa Italiana. In caso di parità di punteggio si andrà direttamente ai calci di rigore, senza la disputa dei tempi supplementari.

Chi gioca la finale tra Napoli e Bologna, in programma lunedì 22 dicembre alle 20 italiane? Le scelte di formazione di Conte e Italiano.

  • PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI

    Conte dovrebbe confermare l'undici che ha battuto il Milan in semifinale, dunque con Juan Jesus e non Buongiorno in difesa ed Elmas e non Lang sulla trequarti: l'ex centrale del Torino e l'olandese, comunque, sperano in una maglia. Davanti ancora Hojlund, scatenato contro i rossoneri, mentre Lukaku è nuovamente destinato a tornare in un secondo momento nonostante sia stato convocato.

    NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund. All. Conte

    • Pubblicità

  • PROBABILE FORMAZIONE BOLOGNA

    Bernardeschi si è fatto male a una spalla contro l'Inter e non dovrebbe recuperare in così breve tempo: dentro Rowe al suo posto, con Cambiaghi pronto a subentrare nel secondo tempo dalla panchina. Castro punta, Immobile metterà altri minuti nelle gambe a gara in corso. Solito dubbio Lykogiannis-Miranda, anche Ferguson ha chances di scendere in campo dall'inizio. Tra i pali ancora Ravaglia, eroe ai rigori in semifinale.

    BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumí, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. All. Italiano

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • INDISPONIBILI NAPOLI

    INFORTUNATI

    • Anguissa
    • De Bruyne
    • Gilmour
    • Meret
    • Olivera

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • INDISPONIBILI BOLOGNA

    INFORTUNATI

    • Bernardeschi
    • Casale
    • Freuler

    SQUALIFICATI

    • Nessuno
  • Pubblicità
    Pubblicità
Supercoppa di Lega
Napoli crest
Napoli
NAP
Bologna crest
Bologna
BOL
0