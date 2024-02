Dove vedere la finale della Viareggio Cup 2024 in tv e streaming: chi trasmette la partita

Chi trasmette in diretta la finale della Viareggio Cup tra Beyond Limits e Centre National Brazzaville del 26 febbraio 2024: tutte le info.

La Viareggio Cup, ovvero il Torneo di Viareggio, è giunta alla sua partita finale: si sfidano il Beyond Limits e il Centre National Brazzaville per decidere chi sarà il campione dell'edizione 2024.

Si tratta dunque di una finale tutta africana: il Beyond Limits è una formazione nigeriana, mentre il Centre National Brazzaville (o CNFF, ovvero Centre National de Formation de Football) è un club proveniente dal Congo.

Tutte africane, in realtà, sono state anche le semifinali: il Beyond Limits ha infatti eliminato i connazionali dell'Ojodu City, imponendosi per 2-1, mentre il Centre National Brazzaville ha avuto la meglio per 1-0 sul Mavlon, altro club nigeriano.

L'articolo prosegue qui sotto

Ma dove si potrà vedere la finale della Viareggio Cup 2024 in tv e streaming? Tutte le informazioni su chi trasmette la partita.