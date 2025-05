Dove vedere la finale di Champions PSG-Inter in tv: chi la trasmette in chiaro sabato sera

Inter e PSG in campo per la finale di Champions, sabato 31 maggio alle ore 21: dove vedere la partita gratis, ma anche sui canali Sky e NOW.

Il Treble del PSG o la prima Champions League dell'Inter dopo 15 anni? Il momento è arrivato, a Monaco di Baviera si gioca la finale europea tra la squadra di Luis Enrique, a caccia del suo primo trofeo nel torneo dopo aver conquistato Coppa di Francia e Ligue 1, e quella di Simone Inzaghi, eliminata in semifinale di Coppa Italia e seconda in campionato alle spalle del Napoli. La finale di Champions League tra Inter e PSG sarà l'evento sportivo più importante dell'anno, il clou della prima parte del 2025: centinaia di milioni di persone vedranno l'ultimo atto del torneo europeo in diretta tv e streaming da ogni angolo del pianeta. Inutile dire che PSG-Inter, essendo trasmessa in chiaro e gratis per tutti, sarà anche la partita di calcio più vista dell'anno solare: tifosi nerazzurri, semplici curiosi e fans avversari pronti a seguire il live dalle 21:00 di sabato 31 maggio. L'articolo prosegue qui sotto