Dove vedere Feyenoord-Milan stasera gratis, l'andata dei playoff di Champions in diretta delle 21:00

Milan ospite a Feyenoord per la partita di oggi, in palio il primo passo per qualificarsi agli ottavi: si può guardare live in tv e streaming.

Dopo la vittoria della Juventus nella prima tornata di partite andata in scena martedì, stasera scendono in campo le altre due italiane. Apre l'Atalanta in quel di Brugge, dunque sarà la volta del Milan in casa del Feyenoord: rossoneri in campo stasera alle 21:00. Rinforzato nel mercato invernale con i vari Gimenez e Joao Felix, il Milan gioca la partita d'andata in Olanda, per poi ospitare il Feyenoord martedì prossimo in quel di San Siro, quando si deciderà quale delle due squadre sarà qualificata agli ottavi di Champions League. Stasera Feyenoord-Milan si può vedere anche gratis tramite Prime Video, servizio di Amazon che permette di guardare la partita tra il team olandese e quello rossonero in diretta tv e streaming. L'articolo prosegue qui sotto