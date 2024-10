Dove vedere Crotone-Avellino oggi in tv gratis: stasera diretta anche in chiaro e streaming della partita di Serie C

Niente Serie A, il lunedì si accende con la partita tra Avellino e Crotone: dove guardare il big match di Serie C in diretta tv e streaming.

Crotone e Avellino non hanno certo cominciato il campionato di Serie C tra le prime della classe, ma la sfida di stasera in terra calabrese è comunque un big match: grande attesa in città per la sfida che può rappresentare una svolta per entrambe.

Appena sette punti per entrambe le squadre, con il Crotone che ha pareggiato contro il Potenza l'ultima partita di settembre, mentre l'Avellino ha conquistato i tre punti contro il Foggia al termine di una gara decisamente accesa.