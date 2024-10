Italia-Belgio dove vederla: Rai, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Dopo due vittorie nelle prime due partite, l'Italia torna in campo in Nations League contro il Belgio: dove vedere la gara in tv e streaming.

L'Italia va a caccia del tris. La Nazionale di Luciano Spalletti affronta il Belgio per la terza giornata del girone 2 della Nations League, dopo aver battuto sia la Francia che Israele nelle prime due uscite della competizione. Se l'Italia è prima a punteggio pieno, il Belgio ha avuto fin qui un rendimento altalenante: la squadra di Domenico Tedesco ha vinto all'esordio contro Israele e poi ha perso in Francia, collezionando 3 dei 6 punti a disposizione. I precedenti recenti sono favorevoli all'Italia: gli azzurri hanno battuto il Belgio nelle ultime due edizioni degli Europei (2016 e 2021), ma anche nella finale per il terzo e quarto posto della Nations League 2020/2021. Di seguito tutte le informazioni su Italia-Belgio: dove si gioca, dove vedere la partita in tv e streaming e le formazioni. L'articolo prosegue qui sotto