Dove vedere Celtic-Hearts in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Gli ultimi '180 del campionato scozzese passeranno alla storia, visto il grandioso equilibrio del torneo. In vista degli ultimi due turni ravvicinati, infatti, gli Hearts di Edimburgo si trovano in vetta alla graduatoria, mentre le due grandi 'classiche' del paese britannico seguono a ruota. E nel turno finale del torneo ci sarà proprio Celtic-Hearts, la partita più attesa dell'anno.
In vista del match finale di campionato, gli Hearts comandano la classifica con 70 punti, ma saranno costretti a battere il Celtic a Glasgow, visti i 67 punti dei padroni di casa e soprattutto i 69 dei Rangers impegnati in casa contro il Falkirk.
Prima dell'ultimo turno, in cui ci sarà Celtic-Hearts, le tre squadre scenderanno in campo nella giornata di mercoledì 13 maggio: la capolista ospiterà il Falkirk, mentre il Celtic se la vedrà contro il Motherwell. Per il Glasgow Rangers, invece, è previsto il match contro l'Hibernian.