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Dove vedere Celtic-Hearts in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Celtic vs Hearts
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Dopo più di sessant'anni gli Hearts possono tornare sul tetto di Scozia, proprio nel match finale contro il Celtic. Ma occhio ai Rangers secondi, a -1.

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Gli ultimi '180 del campionato scozzese passeranno alla storia, visto il grandioso equilibrio del torneo. In vista degli ultimi due turni ravvicinati, infatti, gli Hearts di Edimburgo si trovano in vetta alla graduatoria, mentre le due grandi 'classiche' del paese britannico seguono a ruota. E nel turno finale del torneo ci sarà proprio Celtic-Hearts, la partita più attesa dell'anno.

In vista del match finale di campionato, gli Hearts comandano la classifica con 70 punti, ma saranno costretti a battere il Celtic a Glasgow, visti i 67 punti dei padroni di casa e soprattutto i 69 dei Rangers impegnati in casa contro il Falkirk.

Prima dell'ultimo turno, in cui ci sarà Celtic-Hearts, le tre squadre scenderanno in campo nella giornata di mercoledì 13 maggio: la capolista ospiterà il Falkirk, mentre il Celtic se la vedrà contro il Motherwell. Per il Glasgow Rangers, invece, è previsto il match contro l'Hibernian.

  • CELTIC-HEARTS IN TV E STREAMING

    La partita tra Celtic ed Hearts di scena a Glasgow, Scozia, alle 13:30 di sabato 16 maggio, si può vedere in diretta tv e streaming su Onefootball.

    La piattaforma propone il match del campionato britannico live gratis e in chiaro per tutti, così come il resto dei match più importanti previsti nel torneo scozzese.

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  • LE PROBABILI FORMAZIONI DI CELTIC-HEARTS

    CELTIC (4-2-3-1): Sinisalo; Johnston, Scales, Trusty, Tiernes; McGregor, Engels; McCowan, Nygren, Yang; Maeda

    HEARTS (3-4-1-2): Schwolow; Halkett, Steinwender, Findlay; Altena, Baningime, Leonard, Kingsley; Spittal; Shankland, Braga

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  • L'ULTIMA VITTORIA DEGLI HEARTS

    L'Heart of Midlothian Football Club, squadra di Edimburgo, ha conquistato il campionato locale in quattro occasioni, ma l'ultima solamente nel 1960.

    Negli ultimi 65 anni, del resto, Celtic e Rangers si sono spartiti quasi tutti i tornei, tanto che ad ottenere il successo sono stati solamente alcuni club, ovvero Abderdeen (tre volte), Dundee, Dundee United e Kilmarnock.

    Dal successo dell'Aberdeen di Sir Alex Ferguson nel 1985 solo Celtic e Rangers hanno vinto il campionato scozzese.

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