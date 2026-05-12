Dove vedere Celtic-Hearts in tv e streaming: canale, orario, formazioni

L'Heart of Midlothian Football Club, squadra di Edimburgo, ha conquistato il campionato locale in quattro occasioni, ma l'ultima solamente nel 1960.

Negli ultimi 65 anni, del resto, Celtic e Rangers si sono spartiti quasi tutti i tornei, tanto che ad ottenere il successo sono stati solamente alcuni club, ovvero Abderdeen (tre volte), Dundee, Dundee United e Kilmarnock.

Dal successo dell'Aberdeen di Sir Alex Ferguson nel 1985 solo Celtic e Rangers hanno vinto il campionato scozzese.