Il ritorno della finale di Coppa Italia Serie C tra Catania e Padova sarà visibile in tv e streaming sia in chiaro che in abbonamento.

Primo round al Padova, ora il ritorno al Massimino. In uno stadio semi-vuoto dopo la decisione del giudice sportivo (causata dgli incidenti all'Euganeo), il Catania ospiterà il team veneto nella finale della Coppa Italia Serie C, con soli 1.500 Under 14 in tribuna.

2-1 nella partita di andata a Padova, con il match di Catania che deciderà la vincitrice del torneo 2023/2024 un anno dopo il successo del Vicenza.

Entrambe le squadre sono già qualificate ai playoff di Serie C, anche in caso di sconfitta in finale. Per raggiungerli, però, il Catania dovrà evitare la zona playout in campionato.