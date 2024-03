Il Catania va ai playoff grazie alla Coppa Italia se finisce in zona playout? Il regolamento della Serie C

Catania impegnato nella finale di Coppa Italia Serie C, con la possibilità di conquistare anche i playoff. Nonostante una 'posizione playout?'.

Dopo la sconfitta per 2-1 rimediata a Padova, il Catania giocherà a porte chiuse (dopo gli incidenti dell'Euganeo) il ritorno della finale di Coppa Italia Serie C. Un match fondamentale per gli etnei, a caccia del trofeo. La finale raggiunta ha in teoria già proiettato il Catania ai playoff, con un importante ma.

Chi vince la Coppa Italia Serie C, infatti, ha la possibilità di giocare il secondo turno nazionale dei playoff (saltando le fasi preliminari) anche davanti ad una posizione in classifica fuori dai primi dieci posti. Considerando un Padova già qualificato ai playoff, il Catania ha in teoria la strada spianata per un posto negli stessi. Ma tutto potrebbe cambiare.

Nonostante sia il corsa anche per i playoff, infatti, il Catania si trova attualmente in una posizione intermedia di classifica a pochi passi dalla zona playout.