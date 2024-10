Dove vedere Belgio-Francia oggi in tv gratis: la partita del girone dell'Italia in diretta stasera in chiaro dalle 20:45

In contemporanea con Italia-Israele si gioca in Belgio la partita tra i padroni di casa e la Francia: dove guardarla in tv e streaming oggi.

L'Italia guida il girone, Belgio e Francia inseguono. La partita di oggi al King Baudouin Stadium di Bruxelles è decisiva per tutte le squadre in lotta nel gruppo 2 di Lega A, visto l'equilibrio del gruppo e la volontà di accedere alla fase finale. Se l'Italia ospita Israele in un clima surreale, visto il boicottaggio per la sfida contro la rappresentativa ospite, Belgio e Francia provano ad agganciare o superare in classifica la squadra di Spalletti in terra fiamminga. Il Belgio non può sbagliare anche a livello di scontri diretti ed eventuale arrivo a pari punti nel girone di Nations League, visto il k.o nella gara d'andata subito in terra francese (goal di Kolo Muani e Dembelé nella partita di settembre). L'articolo prosegue qui sotto