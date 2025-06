Dove vedere Andorra-Inghilterra in tv oggi: la partita di qualificazione ai Mondiali gratis in chiaro?

Andorra vs Inghilterra

L'Inghilterra prosegue il percorso nelle qualificazioni ai prossimo Mondiali: oggi in campo contro l'Andorra.

Continuano gli impegni delle Nazionali a giugno e vanno avanti soprattutto le gare valide per qualificarsi al prossimo Mondiale che si disputerà nel 2026 negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.

L'Inghilterra scenderà in campo sabato 7 giugno e sarà impegnata in trasferta contro l'Andorra. Una gara sulla carta nettamente sbilanciata a favore della squadra di Thomas Tuchel.

L'Inghilterra vuole mantenere il bottino pieno e vincere la terza gara su altrettante sfide nel girone K, dove invece l'Andorra è ancora ferma a zero punti. Nell'altra partita del girone, questa sera alle 20:45 c'è Albania-Serbia.