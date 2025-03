Dove vedere Albania-Andorra oggi in tv e streaming: la gara delle Qualificazioni Mondiali di stasera è gratis e in chiaro

Torna in campo l'Albania, che dopo la sconfitta dell'esordio in Inghilterra ospita Andorra per ripartire: dove si potrà vedere la partita.

Esordio casalingo per l'Albania, che ospita Andorra nella seconda giornata del girone K delle Qualificazioni ai prossimi Mondiali: edizione che si disputerà nel 2026 negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Entrambe le nazionali hanno perso la gara del debutto, giocata alla fine della scorsa settimana: l'Albania è stata sconfitta per 2-0 dall'Inghilterra, mentre Andorra è stata battuta in casa di misura (0-1) dalla Lettonia. Sia l'Albania che Andorra torneranno in campo tra qualche mese per le successive giornate delle Qualificazioni: appuntamento alla prima metà di giugno. L'articolo prosegue qui sotto Dove si potrà vedere Albania-Andorra? La gara sarà visibile gratis e in chiaro: tutte le informazioni.