Dovbyk delude e Ranieri gli manda un messaggio: "Deve decidersi, reagire e lottare", il futuro alla Roma è già in bilico?

L'attaccante vive un momento difficile; Ranieri pretende di più dal suo giocatore: "Deve credere in noi, è un dare e avere".

Nella serata che ha portato l'eliminazione della Roma in Europa League, uscita sconfitta per 3-1 dal campo dell'Athletic Bilbao, chi sicuramente ha deluso tra i giocatori è Artem Dovbyk.

L'attaccante ucraino è stato sostituito all'inizio del secondo tempo; un segnale di come la sua prestazione non stesse convincendo l'allenatore. E Claudio Ranieri si è soffermato proprio sul momento che sta vivendo Dovbyk.

Il tecnico ha voluto mandare un messaggio chiaro al giocatore, chiedendo di più perché quanto fatto vedere nelle ultime settimane evidentemente non basta.

Una stagione dove non sono mancate le difficoltà per Dovbyk: dopo solo una stagione l'ex Girona è già in discussione nella capitale?