Leonardo Gualano

Dovbyk gioca Roma-Genoa? Le condizioni dell’attaccante giallorosso

Artem Dovbyk è stato fuori da inizio novembre a causa di un infortunio muscolare: le sue condizioni in vista dell’ultima gara del 2025 della Roma.

Si chiuderà all’Olimpico e contro il Genoa del grande ex Daniele De Rossi, il 2025 della Roma.

La compagine giallorossa, che è reduce dalla sconfitta patita sul campo della Juventus, cercherà nell’ultima partita dell’anno, quella valida per il diciassettesimo turno di Serie A, quei punti che possano consentirle di tornare ad accelerare.

La squadra di Gasperini ha perso tre delle ultime quattro partite nel torneo e non saranno dunque ammessi ulteriori passi falsi che potrebbero tradursi nel perdere la scia delle primissime della classe.

A rallentare la Roma sono stati soprattutto i problemi in attacco e, in vista della sfida col Genoa, a tenere banco è anche la situazione relativa ad Artem Dovbyk.

  • FUORI DAL 9 NOVEMBRE

    Artem Dovbyk non gioca una partita di campionato dallo scorso 9 novembre, da quando cioè, nel corso di una sfida con l’Udinese, è stato costretto a chiedere il cambio a pochi minuti dalla fine del primo tempo.

    Gli esami ai quali il centravanti è stato successivamente sottoposto, hanno evidenziato una lesione del tendine del retto femorale sinistro.

  • LE CONDIZIONI DI DOVBYK

    Dovbyk, a causa dell’infortunio riportato, ha saltato le sfide di campionato contro Cremonese, Napoli, Cagliari, Como e Juventus, oltre che le due di Europa League contro Midtjylland e Celtic.

    Nonostante fosse tornato in gruppo a Natale, Gasperini aveva annunciato che l'ucraino non sarebbe stato disponibile per Roma-Genoa.

  • DOVBYK CONVOCATO PER ROMA-GENOA

    A sorpresa, invece, dopo il forfait di Baldanzi (influenza) il nome di Dovbyk compare nell'elenco dei calciatori convocati per il monday night dell'Olimpico.

  • DOVBYK GIOCA ROMA-GENOA?

    Da capire quali sono realmente le sue condizioni, anche se è scontato che Dovbyk si accomoderà in panchina: il rebus riguarda un eventuale impiego a partita in corso, oppure il fatto che la convocazione sia esclusivamente di carattere numerico.

  • CHI GIOCA NELL’ATTACCO DELLA ROMA?

    Con Ferguson bocciato, Bailey infortunato, Baldanzi alle prese con la febbre e Dovbyk per forza di cose lontano dalla miglior forma, Gasperini in Roma-Genoa si affiderà a Soulé ed El Shaarawy a sostegno di Dybala.

