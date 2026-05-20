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Douglas Luiz Aston Villa Europa LeagueGetty Images
Francesco Schirru

Aston Villa Campione dell'Europa League, vince anche Douglas Luiz. E il suo futuro alla Juventus è un rebus

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Tra i giocatori premiati con la medaglia d'oro per la conquista dell'Europa League c'è anche Douglas Luiz, ancora di proprietà della Juventus dopo il prestito senza obbligo di riscatto.

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Quattro mesi dopo il comunicato ufficiale della Juventus, Douglas Luiz ha vinto l'Europa League con la maglia dell'Aston Villa. Il centrocampista brasiliano, ceduto in prestito al Nottingham Forest la scorsa estate, ha cambiato destinazione inglese lo scorso gennaio, quando i bianconeri, senza riportarlo effettivamente a Torino, hanno annunciato il prestito a Birmingham, dove il giocatore era stato precendentemente pescato.

Meteora assoluta in Serie A con 19 partite ufficiali e nessun goal, che la Juventus si aspettava dopo i 17 nelle due stagioni precedenti con l'Aston Villa, Douglas Luiz è stato ceduto in prestito ritrovando quel Unai Emery che lo aveva valorizzato in passato. Per il brasiliano è arrivato anche l'ingresso in campo nella finale di Europa League, ricevendo la medaglia d'oro dopo essere sceso in campo per la sesta volta in campo continentale.

L'accordo tra Juventus e Aston Villa è arrivato il 28 gennaio sulla base di 2 milioni di euro, una cifra che Madama potrebbe vedere notevolmente incrementata la prossima estate qualora il trasferimento diventi definitivo. L'affare non ha del resto alcun riscatto obbligatorio e potrebbe riportare Douglas Luiz in bianconero per la nuova stagione di Serie A e chissà, Champions League.

  • L'AFFARE JUVENTUS-ASTON VILLA

    La cessione della Juventus è arrivata in prestito con diritto di riscatto per l'Aston Villa, che qualora decidesse di confermare il giocatore in squadra dovrebbe pagare due decine di milioni.

    "L'accordo prevede inoltre un’opzione, in favore dell’Aston Villa, per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del giocatore" ha fatto sapere la Juventus quattro mesi fa.

    "Il corrispettivo pattuito per l’eventuale cessione definitiva è pari a € 25 milioni, pagabili in tre esercizi; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 3,5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi".

    In precedenza la Juventus lo aveva acquistato dall'Aston Villa per ben 50 milioni di euro.

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  • ALLENATO DA SPALLETTI?

    Negli ultimi giorni la Gazzetta dello Sport ha scritto come la Juventus stia sperando di cedere definitivamente Douglas Luiz per fare cassa, ma che Spalletti sarebbe contento di averlo nella rosa del prossimo anno.

    Il brasiliano è un giocatore capace di dettare i tempi in mezzo al campo, ciò che Spalletti cercherà sul mercato qualora Douglas Luiz dovesse essere riscattato. In caso contrario la Juventus potrebbe non dover investire in un calciatore con le sue caratteristiche.

    Non è comunque detto che in caso di mancato riscatto la Juventus, dopo averlo valutato in ritiro, non decida comunque di cedere il centrocampista nuovamente, in Italia o all'estero.


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  • LA STAGIONE INGLESE

    Rispetto al passato inglese, Douglas non ha certo vissuto una stagione esaltante: nelle 33 partite stagionali tra Nottingham Forest e Aston Villa ha segnato una sola rete, ovvero quella del 4 marzo contro il Chelsea. Tra l'altro ininfluente, visto il 4-1 finale in favore dei Blues.

    Mai in rete con il Nottingham Frest, Douglas ha dunque segnato un solo goal dall'estate 2024 ad oggi, rispetto ai 17 del biennio precedente.

    Tra infortuni e scelte tecniche Douglas non si è praticamente mai visto al Nottingham Forest, mentre una volta tornato a disposizione di Emery ha riacquistato la titolarità, persa nelle ultime settimane. Ha comunque sempre avuto spazio nel secondo tempo, riuscendo ad essere presente anche nel tabellino della finale. Vincendo il primo titolo di club della carriera.

    Ora tocca ai due club organizzare il suo futuro: Douglas Luiz aspetta, nuovamente fiducioso dopo un periodo completamente diverso da ciò che si aspettava.

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