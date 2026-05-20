Aston Villa Campione dell'Europa League, vince anche Douglas Luiz. E il suo futuro alla Juventus è un rebus

Quattro mesi dopo il comunicato ufficiale della Juventus, Douglas Luiz ha vinto l'Europa League con la maglia dell'Aston Villa. Il centrocampista brasiliano, ceduto in prestito al Nottingham Forest la scorsa estate, ha cambiato destinazione inglese lo scorso gennaio, quando i bianconeri, senza riportarlo effettivamente a Torino, hanno annunciato il prestito a Birmingham, dove il giocatore era stato precendentemente pescato.

Meteora assoluta in Serie A con 19 partite ufficiali e nessun goal, che la Juventus si aspettava dopo i 17 nelle due stagioni precedenti con l'Aston Villa, Douglas Luiz è stato ceduto in prestito ritrovando quel Unai Emery che lo aveva valorizzato in passato. Per il brasiliano è arrivato anche l'ingresso in campo nella finale di Europa League, ricevendo la medaglia d'oro dopo essere sceso in campo per la sesta volta in campo continentale.

L'accordo tra Juventus e Aston Villa è arrivato il 28 gennaio sulla base di 2 milioni di euro, una cifra che Madama potrebbe vedere notevolmente incrementata la prossima estate qualora il trasferimento diventi definitivo. L'affare non ha del resto alcun riscatto obbligatorio e potrebbe riportare Douglas Luiz in bianconero per la nuova stagione di Serie A e chissà, Champions League.