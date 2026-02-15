Doppio giallo per Kalulu: perché Bastoni non può essere squalificato grazie alla prova tv

La stessa dimostrazione che il comportamento di Bastoni sia a tutti gli effetti associabile a una simulazione non è affatto un esercizio semplice: l'esultanza per il rosso comminato a Kalulu può essere biasimata sotto l'aspetto della lealtà del gioco, ma decidere con certezza e senza elementi contrari resta complicato.

Già in passato è accaduto che, dopo il ricorso alla prova tv, alla fine si sia deciso di lasciare agli arbitri in campo la facoltà di interpretare secondo il proprio punto di vista contatti come quello tra Kalulu e Bastoni: a mancare, dunque, è quella oggettività totale che invece servirebbe per offrire un giudizio netto e conciso su episodi del genere.