Doppio giallo per Kalulu: perché Bastoni non può essere squalificato grazie alla prova tv

Sono infiniti gli strascichi polemici lasciati in eredità dall'ultimo Inter-Juventus, condizionato dall'operato di La Penna e dal doppio giallo comminato a Kalulu nel finale della prima frazione.
Il francese ha terminato prima del previsto la sua partita in seguito al contatto con Bastoni, caduto a terra con troppa facilità dopo essersi sentito toccare sul braccio sinistro: per La Penna si è trattato di interruzione di un'azione promettente, tale da indurlo a estrarre la seconda ammonizione nei confronti del francese.
Nel mirino, però, è finito anche il comportamento di Bastoni che ha esultato alla visione del rosso indirizzato all'avversario: da regolamento, però, non potrà essere squalificato grazie all'ausilio della prova tv.