Bastoni Kalulu La Penna Inter JuventusGetty
Vittorio Rotondaro

Doppio giallo per Kalulu: perché Bastoni non può essere squalificato grazie alla prova tv

Sotto la lente d'ingrandimento il comportamento di Bastoni in occasione del contatto con Kalulu, espulso da La Penna: da regolamento, il difensore dell'Inter non rischia la squalifica con la prova tv.

Sono infiniti gli strascichi polemici lasciati in eredità dall'ultimo Inter-Juventus, condizionato dall'operato di La Penna e dal doppio giallo comminato a Kalulu nel finale della prima frazione.

Il francese ha terminato prima del previsto la sua partita in seguito al contatto con Bastoni, caduto a terra con troppa facilità dopo essersi sentito toccare sul braccio sinistro: per La Penna si è trattato di interruzione di un'azione promettente, tale da indurlo a estrarre la seconda ammonizione nei confronti del francese.

Nel mirino, però, è finito anche il comportamento di Bastoni che ha esultato alla visione del rosso indirizzato all'avversario: da regolamento, però, non potrà essere squalificato grazie all'ausilio della prova tv.

  • COSA DICE IL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

    L'articolo da prendere in considerazione per questa casistica è il numero 61, secondo il quale non è possibile l'applicazione del ricorso all'acquisizione delle immagini dell'azione incriminata.

    La Procura Federale, previa segnalazione al Giudice Sportivo, non può insomma aprire un'indagine in grado di portare a una squalifica per condotta gravemente antisportiva per Bastoni.

  • IL REGOLAMENTO SULL'UTILIZZO DELLA PROVA TV

    L'articolo 61 su "mezzi di prova e formalità procedurali nei procedimenti relativi alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare" non fa che regolamentare l'utilizzo della prova tv, per il cui utilizzo restringe il numero di casi passibili di intervento.

    Il punto 2 sostiene che "gli organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione": questo non fa che fissare una linea di confine piuttosto netta nell'ambito del ricorso alla prova tv per decretare una squalifica.

  • PERCHÉ BASTONI NON PUÒ ESSERE SQUALIFICATO CON LA PROVA TV DOPO INTER-JUVE

    Ma veniamo al dunque, e cioè al punto 4 dell'articolo 61 che spiega, nel dettaglio, quali sono i comportamenti sanzionabili per far sì che la Procura Federale possa avviare un'indagine propedeutica a una squalifica:

    • la evidente simulazione da cui scaturisce l’assegnazione del calcio di rigore a favore della squadra del calciatore che ha simulato;
    • la evidente simulazione che determina la espulsione diretta del calciatore avversario;
    • la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano;
    • l'impedire la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano.

    Il tuffo di Bastoni, qualora venisse considerato alla stregua di una simulazione, non ha determinato l'espulsione diretta dell'avversario ma la seconda ammonizione che, in automatico, ha poi sancito la fine anticipata di Inter-Juventus per Kalulu.

  • QUELLA DI BASTONI ERA UNA SIMULAZIONE?

    La stessa dimostrazione che il comportamento di Bastoni sia a tutti gli effetti associabile a una simulazione non è affatto un esercizio semplice: l'esultanza per il rosso comminato a Kalulu può essere biasimata sotto l'aspetto della lealtà del gioco, ma decidere con certezza e senza elementi contrari resta complicato.

    Già in passato è accaduto che, dopo il ricorso alla prova tv, alla fine si sia deciso di lasciare agli arbitri in campo la facoltà di interpretare secondo il proprio punto di vista contatti come quello tra Kalulu e Bastoni: a mancare, dunque, è quella oggettività totale che invece servirebbe per offrire un giudizio netto e conciso su episodi del genere.

