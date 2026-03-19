Doppio evento di live chat organizzato da DAZN: Enzo Fernandez e Fermin Lòpez i protagonisti

La live chat organizzata da DAZN permette ai tifosi di tutto il mondo di collegarsi per chattare con Enzo Fernandez e Fermín López. La nuova funzionalità di DAZN in collaborazione con The Residency è disponibile in tutto il mondo, gratuita e accessibile esclusivamente da mobile e permette ai tifosi di entrare ‘virtualmente’ in una dimensione più personale che unisce sport e vita quotidiana, riducendo le distanze con il proprio idolo sportivo.