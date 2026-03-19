Doppio evento di live chat organizzato da DAZN: Enzo Fernandez e Fermin Lòpez i protagonisti

Dopo Lautaro Martinez, altri due grandi attori del calcio internazionale saranno protagonisti della live chat organizzata da DAZN, che offre ai tifosi la possibilità di vivere un’esperienza live interattiva e scoprire i protagonisti del calcio oltre i 90 minuti di gioco.
A rispondere alle tante domande da parte di tifosi e curiosi saranno Enzo Fernandez, campione del Mondo con l’Argentina ai Mondiali di Qatar 2022 e centrocampista del Chelsea, e Fermín López, talento del Barcellona.
Tutto quello che c’è da sapere sull’evento, le date e come partecipare.