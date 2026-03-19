Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Live Scores, Stats, and the Latest News
Fernandez LopezDazn
Nino Caracciolo

Doppio evento di live chat organizzato da DAZN: Enzo Fernandez e Fermin Lòpez i protagonisti

Torna la live chat di DAZN, l’evento che permette ai tifosi di tutto il mondo di poter chattare con i grandi protagonisti del calcio internazionale: questa settimana i protagonisti saranno Enzo Fernandez e Fermin Lòpez.

Pubblicità

Dopo Lautaro Martinez, altri due grandi attori del calcio internazionale saranno protagonisti della live chat organizzata da DAZN, che offre ai tifosi la possibilità di vivere un’esperienza live interattiva e scoprire i protagonisti del calcio oltre i 90 minuti di gioco.

A rispondere alle tante domande da parte di tifosi e curiosi saranno Enzo Fernandez, campione del Mondo con l’Argentina ai Mondiali di Qatar 2022 e centrocampista del Chelsea, e Fermín López, talento del Barcellona.

Tutto quello che c’è da sapere sull’evento, le date e come partecipare.

  • L’EVENTO ORGANIZZATO DA DAZN

    La live chat organizzata da DAZN permette ai tifosi di tutto il mondo di collegarsi per chattare con Enzo Fernandez e Fermín López. La nuova funzionalità di DAZN in collaborazione con The Residency è disponibile in tutto il mondo, gratuita e accessibile esclusivamente da mobile e permette ai tifosi di entrare ‘virtualmente’ in una dimensione più personale che unisce sport e vita quotidiana, riducendo le distanze con il proprio idolo sportivo.

    • Pubblicità

  • TRADUZIONE LIVE CON L’AI

    Grazie alla traduzione live potenziata dall’intelligenza artificiale, i fan possono seguire la chat in diretta, chiedere e leggere le domande di tutti i tifosi connessi e sentirsi davvero vicini ai propri idoli, senza barriere linguistiche.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • QUANDO CI SARÀ LA CHAT CON ENZO FERNANDEZ

    La live chat con Enzo Fernandez, centrocampista del Chelsea, è prevista per oggi, giovedì 19 marzo, alle ore 19.

  • QUANDO CI SARÀ LA CHAT CON FERMIN LOPEZ

    L’evento che coinvolgerà Fermin Lopez, talento argentino del Barcellona, è invece in programma venerdì 20 marzo alle ore 19.30

  • Pubblicità
    Pubblicità