Doppietta Serie A-Coppa Italia per Chivu: nella storia dell'Inter non era mai successo

"L'Inter ha vinto due trofei: ce li siamo meritati" ha detto Chivu a Canale 20 dopo la conclusione della finale di Coppa Italia. "Abbiamo fatto una buona stagione. Siamo felici per quello che abbiamo superato in questi anni, per i nostri tifosi e per la società, che ci ha sempre supportati

Chivu non si è sbottonato ulteriormente nel post gara:

"Nuovo ciclo vincente? Ci godiamo quello che abbiamo fatto, non è mai scontato vincere due trofei, siamo felici per questo".