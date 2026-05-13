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Chivu finale Coppa ItaliaGetty Images
Francesco Schirru

Doppietta Serie A-Coppa Italia per Chivu: nella storia dell'Inter non era mai successo

Coppa Italia
C. Chivu
Lazio vs Inter
Lazio
Inter

All'esordio sulla panchina dell'Inter, il tecnico rumeno ha conquistato i più importanti trofei italiani: nessun predecessore c'era riuscito al primo anno in nerazzurro.

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C'è stato un tempo, ovvero metà settembre, in cui Cristian Chivu, causa due sconfitte nelle prime tre giornate di campionato, veniva già posizionato sulla graticola. Sulla panchina traballante. Alla fine, invece, il tecnico dell'Inter ha chiuso l'annata con due trofei, i più importanti d'Italia: Scudetto e Coppa Italia sono infatti nerazzurri, con il successo in finale contro la Lazio arrivato dieci dopo la matematica conquista del campionato.

Un grande risultato per Chivu, considerando i dubbi post Simone Inzaghi e la presenza di un Napoli che veniva considerato davanti a tutti essendo Campione in carica e per l'arrivo di un giocatore come De Bruyne. Nel lungo periodo, però, i nerazzurri hanno distanziato i partenopei e un Milan a dir poco disastroso nella seconda parte di annata, facendo suo lo Scudetto prima e dunque la Coppa Italia, in quest'ultimo caso 'aiutata' da una Lazio sfortunata e disattenta.

La doppietta campionato-Coppa Italia rende Chivu l'unico a conquistarla all'esordio sulla panchina interista. Una sorpresa, considerando i cicli nerazzurri post Calciopoli e nei decenni pre-anni '90, il che esalta ulteriormente un'annata che la scorsa estate sembrava poter essere alquanto altalentante, divenuta invece trionfale nonostante il non esaltante percorso europeo.

  • L'INTERVENTO DI CHIVU

    "L'Inter ha vinto due trofei: ce li siamo meritati" ha detto Chivu a Canale 20 dopo la conclusione della finale di Coppa Italia. "Abbiamo fatto una buona stagione. Siamo felici per quello che abbiamo superato in questi anni, per i nostri tifosi e per la società, che ci ha sempre supportati

    Chivu non si è sbottonato ulteriormente nel post gara:

    "Nuovo ciclo vincente? Ci godiamo quello che abbiamo fatto, non è mai scontato vincere due trofei, siamo felici per questo".

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  • GLI ALTRI TECNICI CON DUE TITOLI

    Alcuni allenatori hanno conquistato due titoli con l'Inter, magari spalmati in più stagioni. Nel giro di dieci giorni Chivu ha agganciato i vari Cargnelli, Foni e Benitez.

    Nessuno di loro ha avuto modo di conquistare la doppietta Serie A-Coppa Italia in un singolo anno, ma Cagnelli, tecnico all'epoca dell'Ambrosiana-Inter, riuscì a vincere la Coppa Italia nel 1939 e il campionato nel 1940.

    Mister come Inzaghi, Mourinho e Mancini hanno conquistato sia la Coppa Italia che la Serie A, ma non all'esordio sulla panchina interista: un record che appartiene solo a Chivu.

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  • LA CLASSIFICA DEI MISTER PIÙ VINCENTI

    1) Roberto Mancini ed Helenio Herrera, 7 trofei

    3) Simone Inzaghi, 6 trofei

    4) José Mourinho, 5 trofei

    5) Giovanni Trapattoni ed Eugenio Bersellini, 3 trofei

    7) Cristian Chivu, Rafael Benitez, Alfredo Foni, Tony Cargnelli, 2 trofei


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