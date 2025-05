Donnarumma miglior portiere d'Europa? Sta diventando l'erede di Buffon

Alti e bassi al PSG ormai alle spalle: Gianluigi Donnarumma, con una stagione super, si sta ergendo a erede di Buffon.

Gianluigi Donnarumma, dal fare il raccattapalle alle spalle della porta difesa da Gianluigi Buffon quando l'ex capitano bianconero veniva a giocare a San Siro, a 16 anni si è ritrovato a sfidare il proprio idolo e a 17 lo ha sostituito debuttando in Nazionale.

Inevitabile dunque avanzare paragoni, che oggi sono giustificate da doti fisiche e mentali super. Gigi, addirittura, sosteneva che Gigio (scusate le assonanze) alla stessa età fosse anche più maturo di lui.

Se l'estremo difensore partenopeo per raggiungere quelle vette deve ancora superare qualche step, c'è anche da sottolineare come la stagione in corso a difesa dei pali del PSG dimostri come abbia tutto per emulare Buffon e diventare il più grande numero uno della sua generazione.