L’Austria torna ai Mondiali FIFA 2026 e Puma presenta nuove divise che esaltano la sua identità nazionale. Dopo la qualificazione, la prima dal 1998, la collezione dell’ÖFB entusiasma sempre più tifosi.

Puma ha da poco svelato le maglie casalinghe delle nazionali europee per il ciclo 2026: il nuovo modello austriaco include dettagli che omaggiano la storia del Paese. La divisa da trasferta non è ancora ufficiale, ma alcune anticipazioni sui colori e sul tema permettono ai tifosi di farsi un’idea in attesa dell’uscita. Ecco una panoramica delle divise home e away dell’Austria, con le date di lancio e i prezzi previsti per la prossima estate.

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