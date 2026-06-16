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Austria 2026 World Cup kit PUMA
Angelica Daujotas

Divise dell'Austria per i Mondiali 2026: home, away, date di lancio e prezzi

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Austria
Coppa del Mondo

La nazionale scozzese sfoggia un audace restyling firmato Puma in vista del ritorno dell’Austria sulla scena mondiale.

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L’Austria torna ai Mondiali FIFA 2026 e Puma presenta nuove divise che esaltano la sua identità nazionale. Dopo la qualificazione, la prima dal 1998, la collezione dell’ÖFB entusiasma sempre più tifosi.

Acquista le divise dell’Austria su Puma.

Puma ha da poco svelato le maglie casalinghe delle nazionali europee per il ciclo 2026: il nuovo modello austriaco include dettagli che omaggiano la storia del Paese. La divisa da trasferta non è ancora ufficiale, ma alcune anticipazioni sui colori e sul tema permettono ai tifosi di farsi un’idea in attesa dell’uscita. Ecco una panoramica delle divise home e away dell’Austria, con le date di lancio e i prezzi previsti per la prossima estate.

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Dove acquistarli: divise dell’Austria per la Coppa del Mondo FIFA 2026

  • Austria 2026 World Cup kit - closer lookPUMA

    Divisa casalinga dell'Austria

    Nel dicembre 2025 Puma ha presentato la divisa casalinga dell’Austria per i Mondiali 2026. La maglia resta rossa, ma introduce per la prima volta maniche nere con polsini rosso-bianco-neri che richiamano la bandiera nazionale.

    Il logo Puma e lo stemma dell’ÖFB spiccano sul rosso, mentre sotto il colletto posteriore lo slogan “Immer wieder Österreich” (“Austria, ancora e ancora”) evoca orgoglio e continuità. Completano il kit pantaloncini neri e calzettoni rossi, per un look innovativo ma fedele alla tradizione.

    È già in vendita nei negozi Puma e nei punti vendita partner: la replica costa circa 100 €/85 £, la versione autentica circa 140 €/120 £.

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  • Divisa da trasferta dell'Austria

    La maglia casalinga dell’Austria è già stata presentata, mentre quella da trasferta per i Mondiali 2026 non è ancora ufficiale. Secondo le indiscrezioni, Puma la lancerà a marzo 2026, seguendo i soliti tempi di lancio.

    Le prime immagini della collezione Puma suggeriscono colori decisi e contrastanti. Per l’Austria si parla di una base scura con vivaci dettagli a contrasto rispetto al rosso della maglia casalinga, in linea con lo stile audace delle altre divise da trasferta 2026 del marchio.

    Una volta confermati i dettagli, il prezzo dovrebbe allinearsi a quello della maglia casalinga: circa 100 € / 85 £ per la versione replica e una cifra superiore per quella autentica, in vendita presso i negozi Puma e i rivenditori autorizzati dalla primavera 2026.

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