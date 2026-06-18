Divise del Paraguay per i Mondiali FIFA 2026: casa, trasferta, date di lancio e prezzi

Presentate le nuove divise casalinga e da trasferta del Paraguay per i Mondiali 2026: un omaggio poetico al paesaggio e alle radici del Paese. Intitolato “De la Tierra a la Piel” (Dalla terra alla pelle), il design celebra il legame tra i giocatori e il suolo patrio.
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