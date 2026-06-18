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Paraguay home kit 2026 PUMA
Renuka Odedra

Divise del Paraguay per i Mondiali FIFA 2026: casa, trasferta, date di lancio e prezzi

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Paraguay

Svelate le divise del Paraguay per il 2026: dalle classiche strisce alla nuova stampa mimetica.

Presentate le nuove divise casalinga e da trasferta del Paraguay per i Mondiali 2026: un omaggio poetico al paesaggio e alle radici del Paese. Intitolato “De la Tierra a la Piel” (Dalla terra alla pelle), il design celebra il legame tra i giocatori e il suolo patrio.


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Negozio: divise del Paraguay per la Coppa del Mondo FIFA 2026

  • Paraguay WC 26 home kitPUMA

    Divisa casalinga del Paraguay

    Le classiche righe rosse e bianche tornano con rinnovato slancio. La finitura leggermente consumata dona storia e autenticità. Il bordo blu su colletto e polsini richiama la bandiera nazionale, unendo tradizione e contemporaneità.





  • Paraguay WC 26 away kitPUMA

    Divisa da trasferta del Paraguay

    La divisa da trasferta, audace e dirompente, sfoggia un motivo mimetico in nero e verde acqua che suggerisce movimento e imprevedibilità. Il design tattico e moderno incarna la grinta e l’adattabilità del calcio paraguaiano, pronto a ogni imprevisto.