Il discorso di Fabregas ai suoi dopo Como-Inter: "Siate orgogliosi, siate feriti, ma alla prossima non perdiamo"

Un successo avrebbe spianato la strada verso il quarto posto e, sul finire del primo tempo, il 2-0 firmato Nico Paz sembrava l’inizio di un epilogo perfetto.
La rete subita da Marcus Thuram a tempo quasi scaduto ha però riaperto i giochi e, nella ripresa, l’ondata nerazzurra ha completato la rimonta, strappando tre punti pesanti al Como.
Nonostante la sconfitta, Cesc Fabregas - come spesso accade - ha voluto riunire la squadra al centro del campo per un confronto diretto con i suoi giocatori, protagonisti comunque di una prestazione di grande livello.