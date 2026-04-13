Il discorso di Fabregas ai suoi dopo Como-Inter: "Siate orgogliosi, siate feriti, ma alla prossima non perdiamo"

"Siete sempre il Como. Oggi, questo cuore, significa tanto per la gente. Grazie. Grazie per ciò che avete fatto. Quello che stiamo facendo, quello che state facendo, è fott**amente incredibile. Continuiamo, spingiamo. Siate orgogliosi, siate feriti, ma alla prossima non perdiamo. Io ci credo".



