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Fabregas ComoGetty Images
Michael Baldoin

Il discorso di Fabregas ai suoi dopo Como-Inter: "Siate orgogliosi, siate feriti, ma alla prossima non perdiamo"

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Nonostante il doppio vantaggio e la sconfitta casalinga contro l'Inter, Fabregas ha voluto riunire la squadra al centro del campo per parlare faccia a faccia con i suoi giocatori.

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Un successo avrebbe spianato la strada verso il quarto posto e, sul finire del primo tempo, il 2-0 firmato Nico Paz sembrava l’inizio di un epilogo perfetto.

La rete subita da Marcus Thuram a tempo quasi scaduto ha però riaperto i giochi e, nella ripresa, l’ondata nerazzurra ha completato la rimonta, strappando tre punti pesanti al Como.

Nonostante la sconfitta, Cesc Fabregas - come spesso accade - ha voluto riunire la squadra al centro del campo per un confronto diretto con i suoi giocatori, protagonisti comunque di una prestazione di grande livello.

  • IL DISCORSO DI FABREGAS

    "Siete sempre il Como. Oggi, questo cuore, significa tanto per la gente. Grazie. Grazie per ciò che avete fatto. Quello che stiamo facendo, quello che state facendo, è fott**amente incredibile. Continuiamo, spingiamo. Siate orgogliosi, siate feriti, ma alla prossima non perdiamo. Io ci credo".


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  • IL SOGNO CHAMPIONS LEAGUE RESTA ALLA PORTATA

    La sconfitta contro l’Inter in casa non può e non deve ridimensionare i piani del Como, che - a sei giornate dalla fine - ha ancora tutte le carte in regola per lottare per un piazzamento tra le prime quattro.

    La prestazione offerta contro la capolista ha confermato come quella lariana sia una delle squadre più in forma del momento, capace di segnare tre reti all’Inter e di restare in partita fino all’ultimo nonostante il doppio svantaggio.

    Anche nel caso in cui non dovesse arrivare la qualificazione in Champions League, non si tratterebbe comunque di un fallimento: le basi per un futuro solido sono già state poste e il Como si candida a diventare una delle realtà più competitive del calcio italiano nei prossimi anni.

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  • L'IMPORTANZA DEL RAPPORTO DI FABREGAS CON I SUOI GIOCATORI

    Nulla lasciato al caso: oltre a uno stile di gioco ben delineato, che sta attirando attenzioni da tutta Europa, il Como può contare su un allenatore che sa il fatto suo, soprattutto nella gestione dei giovani.

    Fabregas si è sempre prodigato per i suoi giocatori, difendendoli a spada tratta in ogni conferenza stampa e mettendoci sempre la faccia per proteggere una squadra partita senza il peso dell’obiettivo Champions League.

    Il discorso al gruppo dopo il match contro l’Inter rappresenta solo l’ultimo di una lunga serie di faccia a faccia, a dimostrazione di come per lui il dialogo e la fiducia reciproca siano elementi fondamentali per costruire successi. E la strada intrapresa sembra sempre più quella giusta.

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