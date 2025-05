DIRETTA: Il sorteggio del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C LIVE! Quando e dove vederlo in tv e streaming

Serie C

Concluso il primo turno nazionale, i playoff di Serie C proseguono senza sosta: oggi vengono svelati gli accoppiamenti della fase successiva.

Concluse le partite di andata e ritorno del primo turno fase nazionale, i playoff di Serie C proseguono senza sosta: è il momento del secondo turno fase nazionale, quello che porterà poi alla Final Four.

Spazio dunque al sorteggio della prossima fase, in cui entrano in gioco le tre seconde classificate nei rispettivi gironi: il Vicenza nel gruppo A, la Ternana nel gruppo B, l'Audace Cerignola nel gruppo C.

Di seguito tutto sul sorteggio e sugli accoppiamenti del secondo turno fase nazionale dei playoff di Serie C.